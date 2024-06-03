Рассказываем, чем отбелить белые вещи и как вернуть им первоначальный вид, не используя белизны и других магазинных отбеливателей.

Многие хозяйки сознательно не покупают ни белых полотенец, ни белья, ни одежды. Уж слишком хлопотно ухаживать за ними - малейшее загрязнение сразу видно, приходится часто стирать, а со временем они приобретают серый налет и желтизну, от которых трудно избавиться. Но не все так безнадежно - есть простые способы вернуть белому божеский вид с помощью подручных средств. Чем отбелить белые вещи в домашних условиях и как - рассказываем ниже.

Как отбелить белые вещи содой и солью

Соду часто применяют в чистом виде - добавляют при стирке 2 столовые ложки пищевой соды. Можно взять кальцинированную - в ней больше щелочи и она более эффективна, хорошо удаляет пятна жира и предотвращает накипь в стиралке. Но подойдет только для хлопчатобумажных и льняных тканей - стирать шелк, шерсть и детские вещи с кальцинированной содой нельзя.

Чтобы отбелить белые вещи содой и солью, готовят раствор:

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вода - 5 л;

сода (любая) - 100 г;

соль - 0,5-1 кг.

Количество соли нужно брать, учитывая прочность ткани и степень ее загрязнения - чем меньше желтизны и чем деликатнее вещь, тем соли нужно меньше. Пожелтевшие вещи следует положить в раствор примерно на два часа, а после замочить в мыльном растворе (можно на ночь). Затем хорошо прополоскать.

Как отбелить белые вещи с помощью соды и перекиси

Нижнее белье и тонкие ткани отлично отбеливают перекись с содой - 1⁄2 бутылочки перекиси (аптечной) и несколько столовых ложек соды нужно развести в горячей или теплой воде (ориентироваться на деликатность ткани).

Замочить вещи на 20 минут, а затем ополоснуть в прохладной воде. Так же можно поступить, если не знаете, чем отбелить белые вещи от желтизны.

Как отбелить белые вещи содой и уксусом

Сода с уксусом избавляют от сложных пятен, но их лучше не применять для деликатных тканей - слишком агрессивен этот состав. Но он отлично справится не только с желтизной, но и с пятнами от красного вин, соуса, и сможет отбелить светлые кеды и другую обувь из ткани.

Для этого нужно уксус и соду смешать в равных частях и этой кашицей натереть место загрязнения. Оставить на 15 минут, а затем постирать.

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