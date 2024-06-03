За все время работы самую высокую температуру воздуха метеорологи на станции "Сарны" зафиксировали 31 июля 2015 года.

Начальница метеостанции в городе Сарны Ривненской области Лидия Собченюк рассказала, каким ожидается лето 2024 года, пишет Суспільне.Рівне.

Отмечается, что станция "Сарны" работает 80 лет, и за все это время, самую высокую температуру воздуха метеорологи зафиксировали 31 июля 2015 года - 35,2º тепла.

При этом указывается, что летом 2024 года таких показателей специалисты не ожидают.

Видео дня

"Лето будет, конечно, теплым. Самым теплым месяцем, как всегда у нас наблюдается июль и начало августа. Но таких аномально высоких температур - не ожидаем много. Однако период относительно жарких дней увеличился. Нагревается воздух. Не успевает охлаждаться даже за ночной период и поэтому кажется, что такое жаркое лето", - отметила Собченюк.

Каким будет лето 2024 - другой прогноз

По прогнозу заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Веры Балабух, температура воздуха летом в Украине будет на 1-2 градуса выше, чем обычно.

"Сильные аномалии и тенденции к образованию волн жары вероятны в западных, южных, юго-восточных областях страны. Существенные и длительные снижения температуры воздуха маловероятны", - отметила она.

Вас также могут заинтересовать новости: