Вашингтон снова пошел на серьезные изменения в политике реактивно.

Решение администрации Байдена одобрить использование Украиной американского оружия для ударов по целям на территории России – это большое дело. Украинцы утверждают, что это изменение сорвет наступление Кремля в Харьковской области и, возможно, даже переломит ход войны, Россия же утверждает, что это серьезная эскалация и грозят нанести удар по США и союзникам.

Оба утверждения, скорее всего, "окажутся пустыми". Об этом пишут в колонке для The Washington Post заведующий кафедрой политики России и Евразии в Rand Семюэл Чарап и директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро.

Отмечается, что это не первый случай, когда Соединенные Штаты под давлением Украины и западных союзников переступают порог, который ранее считался "слишком эскалационным". В прошлом решения о поставках пусковых установок HIMARS, кассетных бомб, боеприпасов большой дальности и самолетов F-16 также были обусловлены предполагаемыми успехами России на поле боя.

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"Удары по территории России с использованием американского оружия могут замедлить военные операции вокруг Харькова, но они не изменят ситуацию. Харьковское наступление России уже завязло в районе города Волчанск, который находится менее чем в пяти милях (около 8 км, – ред.) от российской границы. С ударами по линиям снабжения в самой России наступление может замедлиться еще больше, но россияне, скорее всего, приспособятся, как и к предыдущим шагам США. (...) Так что изнурительная, затяжная война будет продолжаться", – говорится в материале.

Опыт прошлых лет также свидетельствует о том, что Москва не пойдет на резкую эскалацию только потому, что Вашингтон предоставит Украине новую систему вооружений или ослабят ограничения в отношении существующей.

"На данный момент Россия, относительно говоря, выигрывает войну, поэтому вряд ли президент Владимир Путин пойдет на риск провоцирования прямого конфликта с США и их союзниками. Москва вполне может ответить, но, скорее всего, сделает это косвенным или асимметричным образом, а не выпустит ракету по европейской столице на следующей неделе", – считают авторы.

Настоящая проблема с решением Байдена заключается в том, что Вашингтон снова пошел на серьезные изменения в политике реактивно. Такой шаг был в ответ на военные действия России, а не в рамках более широкой стратегии по прекращению войны. Россияне же будут продолжать давить, и через три-шесть месяцев Соединенные Штаты могут снова оказаться в аналогичной ситуации.

В данном случае США должны были бы показать, что удары Украины по территории России с использованием американских систем являются частью комплексной стратегии, направленной на завершение войны на выгодных для Украины и США условиях.

"Эта спиральная динамика – неослабевающая российская агрессия и все возрастающая военная поддержка Украины Западом, чтобы противостоять натиску Москвы, – нарастает уже почти 2,5 года. Без переговорного процесса она может продолжаться еще долгие годы. И однажды одна или другая сторона может наконец споткнуться о реальную красную линию, что приведет именно к той эскалации, которой администрация Байдена пыталась избежать", – резюмируют авторы колонки.

Война в Украине: это стоит знать

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что наша страна не получала неограниченного разрешения на применение западного вооружения для поражения российских объектов на территории РФ. По его словам, необходимо "придерживаться шагов и правил".

Стоит отметить, что одними из стран, которые поддержали разрешение бить по целям на территории России, являются Великобритания и Франция. Они разрешили использовать для атак ракеты Storm Shadow и Scalp. Военный эксперт Валерий Рябых предположил, что, вероятно, первой целью для них станет российская авиабаза "Балтимор" под Воронежем.

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