Боец также поделился некоторыми моментами из своей работы.

В украинской армии не хватает людей. Военных, которые защищают страну, надо будет менять, поэтому гражданам нужно уже сейчас начать готовиться. Об этом рассказал оператор ударного беспилотного комплекса "Грут" 36-й отдельной бригады морской пехоты по имени Сергей.

"Готовьтесь, потому что рано или поздно мы кончимся. Каждый может научиться. И то, что люди думают, что он придет в ТЦК и его сразу бросят в окопы. Люди, не глупите, у вас есть время, учитесь. Хотите в FPV-дроны, хотите в "Кажани", большие или малые дроны", – подчеркнул он в интервью "Суспільному".

Военный отметил, что есть много разных курсов. И когда в ТЦК вы скажете командиру, что умеете, "он не бросит вас в пехоту, ведь вы умеете летать".

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"Когда вы прошли там тот месяц, два месяца, вы проучились, вы умеете хорошо летать, или вы мастер хороший по ремонту автомобилей, вы не пойдете в пехоту", – пояснил Сергей.

Он также поделился некоторыми моментами из своей работы. Военный начал свою службу в 36 бригаде на Авдеевском направлении. Он отметил, что командир заставлял их многому учиться.

"Мы были "зеленые". У нас был борт "Кажан" и решил меня поставить командир на тот борт. Это было что-то новое для меня, потому что тогда бортов таких не было много. Первый эпизод у нас был – разминирование дистанционное. Это видео облетело весь интернет. Это были эмоции, что у тебя все сработало, ты приложил к этому очень много усилий", – вспоминает он.

Сергей с побратимами воевал и на Запорожском направлении. Там бойцы "Грута" работали в основном из окопов, очень близко к оккупантам. Иногда приходилось работать и прямо рядом с телами российских захватчиков. Преимущественно Сергей и его побратимы занимались минированием, чтобы до украинской пехоты никто не дошел и не доехал.

Кроме того, военный был переброшен вместе с побратимами на Херсонское направление. По его словам, "куда зайдут морпехи – там всегда весело".

"Здесь мы очень много проминировали, много было сбросов, доставок. Наши коптеры занимаются и логистическими направлениями, доставляем БК, патроны, медикаменты, все этими птичками. Они сейчас выручают нас довольно неплохо. Когда замерзла река Конка, то доставка была только птичками", – говорит Сергей.

Сейчас работать стало труднее, ведь враг начал применять FPV-дроны и ударные беспилотники, делится военный.

Мобилизация в Украине: что говорят военные

Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко считает, что военнообязанными в Украине должны быть все – и мужчины, и женщины в возрасте от 18 лет. Участие в боевых действиях, по его мнению, граждане должны принимать после 23-х.

Между тем заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что уровень подготовки мобилизованных украинцев в некоторых учебных центрах оставляет желать лучшего. По его словам, в некоторых центрах "не очень осознают, что такое современная война".

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