Деньги должны были пойти на восстановление инфраструктуры Украины.

Верхняя палата парламента Швейцарии отклонила выделение Украине финансовой помощи в размере 5 млрд швейцарских франков (5,58 млрд долларов США). Причиной этого стало то, что план нарушает ограничения на заимствования в нейтральной стране, пишет Reuters.

28 голосами "против" и 15 "за" законодатели отклонили 15-миллиардный пакет помощи, который включал также 10,1 млрд франков дополнительного финансирования для вооруженных сил Швейцарии.

"Поражение плана было широко ожидаемым в течение последних недель, особенно против него выступали правые законодатели. Они утверждали, что пакет нарушает положения так называемого "долгового тормоза" в Швейцарии, и отклонили его за две недели до того, как швейцарское правительство должно было провести саммит высокого уровня, направленный на содействие установлению мира в Украине", - отметили в Reuters. Видео дня

Журналисты добавили, что пакет, который был поддержан отдельным парламентским комитетом в апреле, хотели предоставить как "чрезвычайный вклад в безопасность Швейцарии" и "мир в Европе", из-за войны РФ против Украины.

В издании напомнили, что Запад требует от Швейцарии делать больше для помощи Украине, несмотря на то, что правые националистические депутаты настаивают на том, чтобы страна оставалась только нейтральной. Отмечается, что такую помощь Украине должны были направить на поддержку реконструкции и ремонта повседневной инфраструктуры страны.

Швейцария и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, недавно в Швейцарии одобрили высылку российских шпионов накануне саммита мира. В парламенте страны 32 голосами "за" и 9 "против" законодатели верхней палаты поддержали предложение "систематически высылать российских и других иностранных шпионов", которое поддержала президент Виола Амхерд в своем обращении к парламенту.

"Иностранные государства должны чувствовать, что Швейцария реагирует на нарушение их безопасности и защищает себя", - подчеркнула глава государства.

Также сообщалось, что саммит мира в Швейцарии может стать мишенью для российских хакеров.

"Россия, которую не пригласили на мероприятие в Бургенштоке 15-16 июня, скорее всего, будет искать способы сорвать встречу, сообщила швейцарская газета со ссылкой на IT-экспертов и сотрудников Федерального управления кибербезопасности Швейцарии, которых она не назвала", - говорится в сообщении Bloomberg.

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