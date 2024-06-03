Вместо зарплаты Кудрицкого в компании назвали зарплаты всего правления.

В "Укрэнерго" отказались называть зарплату председателя правления Владимира Кудрицкого. Вместо этого в компании озвучили зарплату всего правления (Кудрицкий и четыре члена правления). Так, средняя месячная зарплата для одного члена правления достигает более 2 млн грн. При этом размер зарплат значительно отличается в зависимости от месяца.

OBOZ направил запрос в "Укрэнерго" с просьбой озвучить заработную плату Кудрицкого вместе со всеми поощрениями (премиями и т.д.) и отдельно указать оклад. Также мы попросили назвать зарплату главы "Укрэнерго" по месяцам. Однако в компании отказались озвучить эту информацию, ссылаясь на то, что в законе нет требования называть зарплату "отдельно".

Вместо этого в компании назвали зарплаты всего правления: председателя и членов. В декабре 2023-го в правлении в среднем зарабатывали 1,5 млн грн, в январе 2024-го - 848,8 тыс. грн, в феврале - 353,1 тыс. грн, в марте - 499,2 тыс. грн, а в апреле - 2,1 млн грн. Отметим, что речь идет о средней арифметической зарплате. Однако при этом зарплата председателя правления может быть выше, чем зарплата члена правления.

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По какой причине зарплата в апреле выросла в 4 раза, неизвестно. Итак, правлению и главе "Укрэнерго" платили:

за декабрь 2023 года председателю правления НЭК "Укрэнерго" В. Д. Кудрицкому, членам правления М. В. Безруковой, А. А. Брехту, А. И. Скрипнику, С. В. Галагану - 7 934 964,33 грн;

за январь 2024 года председателю правления НЭК "Укрэнерго" В. Д. Кудрицкому, членам правления М. В. Безруковой, А. А. Брехту, А. И. Скрипнику, С. В. Галагану - 4 244 210,21 грн;

за февраль 2024 года председателю правления НЭК "Укрэнерго" В. Д. Кудрицкому, членам правления А. А. Брехту, А. И. Скрипнику, С. В. Галагану - 1 765 983,79 грн;

за март 2024 года председателю правления НЭК "Укрэнерго" В. Д. Кудрицкому, членам правления А. А. Брехту, А. И. Скрипнику, С. В. Галагану - 1 997 528,43 грн;

за апрель 2024 года председателю правления НЭК "Укрэнерго" В. Д. Кудрицкому, членам правления А. А. Брехту, А. И. Скрипнику, С. В. Галагану - 8 534 299,68 грн.

Средняя зарплата в "Укрэнерго" в прошлом году была на уровне 35 372 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, зарплаты судей зависят от уровня суда, а также должности судьи. Например, судьи Верховного Суда могут получать в разы больше, чем местные судьи. Также надбавка может быть за должность (например, больше зарабатывают председатели). Так, председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в среднем зарабатывает около 430 тыс. грн в месяц.

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