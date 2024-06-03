Известно, что армия РФ взорвала дамбу Каховской ГЭС 6 июня 2023 года.

Уже через несколько дней будет годовщина подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС на Херсонщине. Многие задаются вопросом, нужно ли вообще восстанавливать водохранилище после такого разрушения. Свое мнение высказал декан факультета биологии, географии и экологии Херсонского государственного университета, профессор Игорь Пилипенко для НВ.

"Конечно, мы, ученые, хотели бы, чтобы восстановился Великий Луг; чтобы Днепр был чистый и богатый, чтобы он свободно тек к своему устью и стал таким, как 100 лет назад. Но так получилось, что от воды Каховского водохранилища зависело от 2 до 4 млн человек. В течение 70 лет его существования на этих территориях была вода, теперь воды нет, а люди со своей инфраструктурой и системой хозяйствования остались", - объяснил специалист.

По его словам, в таком случае ставить Днепр на первое место неправильно. Прежде всего стоит думать о людях, замечает Пилипенко, ведь после подрыва Каховской ГЭС больше всего пострадала не природа, а человек.

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Также он рассказал, как восстанавливается природа после экологической катастрофы. Профессор отметил, что это происходит быстрее, чем прогнозировалось.

"Возможно, ее развитие совпало с условным пиком весны-лета, и поэтому восстановление на определенных участках Каховского водохранилища происходит достаточно быстро. Но нужно понимать: оно не останется таким, как сейчас. Более того, мы еще не видели настоящих паводковых режимов, которые отрегулируют рельеф, гидрологию бывшего ложа водохранилища", - считает Пилипенко.

Эколог отметил, что после того, как закончится становление рельефа, который будет похож на систему островов и плавней нижнего Днепра, сформируются участки водной и околоводной растительности, которые частично будут затапливаться и будут оставаться суходольными, однако будут испытывать постоянное сезонное влияние весенней большой воды и осенней низкой воды.

"Эти наблюдения касаются прежде всего русла Днепра вдоль правого берега. Относительно левобережья мы не можем делать достоверных выводов, потому что банально не имеем возможности полноценно наблюдать за той территорией. Но благодаря случайным видео, которые попадают в сеть, можно сказать, что природа на левом берегу развивается в условиях застойной воды, которая осталась в широких руслах бывших проток, плесов и реки Конки. Поэтому там природа восстанавливается не так активно", - подчеркнул эксперт.

Каховская ГЭС - последние новости

Ранее глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин ответил, надо ли восстанавливать Каховскую ГЭС. По его словам, уничтожение дамбы очень негативно сказалось на аграриях.

"Теракт уничтожил оросительные системы. Каховское водохранилище было источником снабжения воды. Часть предприятий вблизи Днепра - затоплены. Только на правобережье аграрии не собрали 100 000 тонн зерновых и техкультур. 2,8 млрд грн убытков только по зерновым", - отметил он.

Также эколог рассказал, каким может стать Каховское водохранилище через 10 лет. Он отметил, что за 10 лет там может появиться ивовый лес высотой до 10 метров.

"Тогда уровень воды в нем поднимался весной на 30-50 см и через некоторое время снижался. Сейчас ситуация повторяется. Уровень воды упадет в мае. Но, конечно, половодье важно для нереста, для восстановления растительности. Почва была очень сухая осенью, сейчас она увлажняется", - объяснил эксперт.

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