Украинские таможенники предупредили, что поляки временно заблокируют движение грузовиков.

Во вторник, 4 июня, с 10:00 до второй половины дня 6 июня польские фермеры планируют блокирование грузового участка в пункте пропуска "Рава-Русская – Гребенное". Следовательно, ожидается полная остановка движения грузовых автомобилей на выезд из Украины. Об этом в Telegram сообщила Государственная таможенная служба Украины.

"В направлении на въезд в Украину польская сторона будет пропускать не более 24 грузовиков в сутки (два запуска по 12 авто) и до 4 автомобилей в час с гуманитарными грузами", – отметили таможенники.

Водителей и перевозчиков призвали учитывать информацию при планировании маршрута.

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Блокада границы

Как сообщал УНИАН, сначала границу блокировали польские перевозчики, а с февраля к протестным акциям присоединились польские фермеры. Они периодически то усиливали, то ослабляли блокаду. Премьер-министр Дональд Туск призвал протестующих фермеров прекратить блокирование польско-украинской границы.

В конце апреля 2024 года польские протестующие разблокировали все пункты пропуска на границе с Украиной.

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