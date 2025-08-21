Из-за этого расстройства детям становится сложнее концентрироваться и они чаще чувствуют себя одинокими, рассказала Зеленская.

В Украине 44% детей имеют признаки потенциального ПТСР (посттравматического стрессового расстройства). Об этом рассказала первая леди Украины Елена Зеленская во время образовательной конференции "Августовская-2025: образование для меняющегося мира".

"Это означает, что детям сложно концентрироваться, они легко расстраиваются, вступают в драки, чувствуют себя одинокими, имеют проблемы со сном", - сказала она.

Первая леди поблагодарила специалистов, которые работают с детьми и помогают пережить потенциально травматический опыт из-за российского нападения. Также она напомнила, что с 2022 года патронирует всеукраинскую программу ментального здоровья "Ты как" .

"Надеюсь, что в ваших учебных заведениях она также начинает воплощаться, прорастать. Это о появлении программы социально-эмоционального обучения, уроки и тренинги по эмоциональной грамотности, коммуникация, решение конфликтов, программы противодействия буллингу и поддержки инклюзивности. Все это о знании собственных эмоций, понимание эмоций других людей, поддержку себя и других в сложных моментах. Хотим, чтобы школа становилась источником и этих знаний", - добавила Зеленская.

ПТСР в Украине: важные новости

Год назад в Минобороны рассказали, что посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) составляет 29% от всех невралгических заболеваний, связанных со стрессом, которыми страдают украинские военные. Тогда также сообщалось, что количество воинов с ПТСР будет только расти.

