Система поддержки осуществляется на пяти уровнях и охватывает все этапы военной службы.

Министерство обороны Украины подготовило новую модель поддержки, согласно которой к психологическому восстановлению военнослужащих будут привлекать гражданских психологов. Как отмечается в сообщении на сайте МОУ, министерство активно работает над созданием четкой и эффективной системы психологической поддержки для военнослужащих.

Олег Мукан, начальник Управления психологического обеспечения Минобороны отметил, что они хотят, чтобы забота о военнослужащих была системной и длительной.

"Не только тогда, когда они на передовой, но и когда возвращаются домой. Система поддержки осуществляется на пяти уровнях и охватывает все этапы военной службы - от первого дня до возвращения в гражданскую жизнь", - отметил он.

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Так, система психологической поддержки и восстановления включает: самопомощь и поддержку "равный-равному" - когда собратья помогают друг другу; помощь в подразделении (роте, батальоне) - офицерами психологической поддержки персонала; восстановление на уровне бригады или полка (группы контроля боевого стресса и группы психологического сопровождения и восстановления) - в пункте психологической помощи.

А также эта система включает профессиональную помощь в тылу в специализированных учреждениях и глубокое психологическое восстановление - в лечебных учреждениях вне района боевых действий.

Отмечается, что для того, чтобы система работала полноценно, Управление психологического обеспечения также подготовило проект приказа "Об утверждении Порядка оказания психологической помощи военнослужащим в системе Министерства обороны Украины".

Предполагается, что документ станет дорожной картой для специалистов, работающих с военнослужащими, и поможет защитникам быстрее возвращаться к эмоциональному равновесию. В МОУ рассказали:

"В частности, реализация проекта позволит психологическим службам в воинских частях приобрести субъектность и полномочия в единой многоуровневой системе психологической поддержки. Это укрепит их способность работать в условиях войны и уменьшит нагрузку на медицинскую систему".

Кроме того, документ нормирует вопросы организации психологической помощи военнослужащим с учетом стандартов НАТО и опыта, который получили психологические службы Вооруженных сил Украины во время войны.

Проект четко определяет, какие силы и средства могут быть задействованы для оказания психологической помощи; алгоритм привлечения гражданских психологов; привлечение ресурса Министерства по делам ветеранов; определение видов психологической помощи и ее практическую реализацию.

"Психологическая поддержка должна происходить не только после боевых действий, но и на этапе, когда травма не закрепилась. Поэтому военные психологи уже сегодня активно работают в подразделениях, проводя превентивную работу и помогая при первых признаках в кризисных ситуациях. Это позволяет уменьшить риск развития ПТСР и своевременно поддержать тех, кто пережил психотравмирующее событие", - отметил Мукан.

Война в Украине - мнение защитника

Как сообщал УНИАН, ранее Дмитрий "Паганель" Дюкарев, старший сержант, начальник отделения бригады Государственной пограничной службы Украины "Форпост" отметил, что добровольцев у нас сейчас не так уж и много, а мотивацию воевать за страну заменяет мотивация "личной травмы".

Он привел пример военнослужащего-добровольца, который пошел служить после того, как его брат был убит.

"Он за границей был. Он действительно приехал, похоронил брата, пошел в военкомат, пошел воевать и мстит за брата. У человека появляется мотивация", - рассказал Дюкарев.

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