Постепенно растет количество военных с диагнозом "невралгические заболевания, связанные со стрессом".

Глава Департамента здравоохранения Министерства обороны Оксана Сухорукова заявила, что посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) составляет 29% от всех невралгических заболеваний, связанных со стрессом, которыми страдают украинские защитники.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, постепенно растет количество военных с диагнозом "невралгические заболевания, связанные со стрессом". По ее словам, количество воинов с ПТСР будет только расти.

Руководительница Департамента назвала четыре основных этапа психологической помощи:

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самопомощь или помощь по принципу "равный-равному";

кризисные интервенции;

психологические пункты развития на безопасном расстоянии от линии фронта;

долговременная психологическая помощь.

Сухоруков подчеркнула важность оказания психологической поддержки и помощи нашим защитникам на всех этапах службы.

ПТСР у украинцев

Те, кто променял гражданскую жизнь на фронтовую, сильно пострадали от посттравматического стрессового расстройства, а военные психологи уже опасаются ухудшения психического здоровья военнослужащих, сообщал Sky News.

В Министерстве здравоохранения объяснили, что такое ПТСР и все ли им болеют. В Минздраве отметили, что ПТСР - это нарушение психического состояния, которое может развиться после травматического события.

Украинские военные, которые уже длительное время находятся на передовой, сталкиваясь с ужасами боя, вынуждены откладывать свое горе на фронте, пояснила психиатр Юлия Брокдорф.

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