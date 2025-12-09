В Верховную Раду подано соответствующее предложение 28 ноября.

В Украине предлагают установить новый праздник - День апостола Андрея Первозванного. Соответствующий законопроект №14261 зарегистрирован на сайте парламента 28 ноября 2025 года.

Отмечать его ежегодно предлагают 30 ноября. Если закон примут, в таком случае будут внесены изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины, которыми объявят 30 ноября праздничным и нерабочим днем.

Инициатором этой идеи указана народный депутат Оксана Савчук. Авторы документа считают, что принятие закона имеет важное значение как для церковного календаря, так и для украинской исторической памяти, национальной идентичности и цивилизационного самоопределения.

Также целью установления этого праздника является чествование исторической роли апостола в государствообразующих и духовных процессах Украины; содействие духовному единству украинского общества; популяризации знаний о древней истории Украины и ее христианских корнях; поддержки национальных традиций и обычаев.

В пояснительной записке одним из аргументов, почему следует ввести этот праздник отмечается, что апостол Андрей является небесным покровителем Украины. Поэтому чествование его памяти на государственном уровне - это возвращение к собственным источникам, отпор попыткам страны-агрессора присвоить религиозную историю Древней Руси и утверждение Киева как духовного центра Восточной Европы.

Приводятся данные, что в память Андрея Первозванного в Киеве, на том месте, где апостол поставил первый крест, в 1212 году построена деревянная церковь Воздвижения Честного Креста Господня.

Также в 1086 году возведена церковь святого Андрея, а на одной из гор в Киеве на Андреевском спуске стоит знаменитая Андреевская церковь (собор Андрея Первозванного, - прим. ред). Она была построена в середине XVIII века (1747-1753).

Праздники в Украине в декабре

Ранее УНИАН сообщал, что после перехода на новый календарь украинцы отмечают Рождество 25 декабря. До полномасштабного российского вторжения украинцы могли рассчитывать на дополнительные выходные в связи с государственными праздниками, но поскольку в Украине продолжается военное положение, праздники в декабре не дадут дополнительных выходных. Однако некоторые работодатели предоставляют своим работниками выходные на рождественские и новогодние праздники.

Также мы писали, что хотя декабрь только начался, в государственном предприятии "Леса Украины" сообщили, что уже успели продать около 10 тысяч деревьев, а всего к продаже запланировано 140 тысяч елок. По сравнению с прошлым годом, цены на них практически не изменились. Сейчас можно приобрести дерево от 210 до 250 гривен.

