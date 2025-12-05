Перед новогодними праздниками в Украине заработал чат-бот "Линия Святого Николая". Чат абсолютно бесплатный, нужно только зайти по ссылке в приложении Telegram, запустить чат и позвать деток к телефону.

Как рассказала организатор проекта, психолог Светлана Ройз на своей странице в соцсети Facebook, в этом году украинские "Николаи" в армии, и, в этот раз к общению с детками не вышло привлечь волонтеров, которые до войны отвечали на вопросы и пожелания детей. Но, что бы ни происходило, праздники должны проходить по расписанию, отметила она.

"Это такая важная "непрерывность жизни", которая дает нам и нашим детям возможность сохраниться. А радость придает нам силы и энергии", - написала организатор.

Видео дня

В чате можно найти ответы на некоторые вопросы и получить порцию тепла и поддержки. Однако стоит предупредить детей, что в этом году они не смогут написать свои пожелания. Чат будет работать весь декабрь.

Линия недавно заработала, а в комментариях взрослые уже делятся отзывами:

"Мои дети уже взрослые, сама присоединялась, чтобы посмотреть и рекомендовать другим. Несколько видео посмотрела, в носу щекочет... Почувствовала себя маленькой девочкой. Защищенной"

Вас також можуть зацікавити новини: