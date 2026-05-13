'В ТЦК убивают людей': омбудсман назвал ужасную цифру роста обращений по мобилизации

Самый острый вопрос – мобилизация, резко возросло количество обращений о нарушениях прав граждан Украины, связанных с проведением мобилизации. Об этом заявил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец во время заседания Верховной Рады Украины.
"Количество обращений о нарушениях прав граждан Украины, связанных с проведением мобилизации, по сравнению с 2022 годом выросло в 333 раза. Я получил в 2025 году более 6 тысяч обращений. К сожалению, у нас продолжается позорная практика использования балаклав, применения силы, избиений. Дошло даже до того, что в помещениях ТЦК убивают гражданских лиц Украины", – подчеркнул он. По его словам, провалены все поручения, которые получили соответствующие структуры по кардинальному изменению вопроса проведения мобилизации.
Лубинец подчеркивает необходимость создания рабочей группы при Министерстве обороны с участием омбудсмена по вопросам безопасности людей в ТЦК.
По его словам, также остается проблемным вопрос СЗЧ, так как нет нормативного регулирования проведения ротаций. "Бойцы находятся месяцами на передовой. Нужно установить четкие сроки пребывания на фронте, гарантировать ротации и обеспечить выплаты раненым за весь период лечения", – подчеркнул Лубинец.
Мобилизация в Украине – жалобы на ТЦК
Как сообщал УНИАН, ранее омбудсмен отмечал, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину получил от граждан почти 12 тысяч жалоб на действия ТЦК и СП во время проведения мобилизации.
В течение 2022-2023 годов в Офис омбудсмена поступило более полутысячи обращений от граждан о нарушении их прав во время мобилизации территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.
В 2024 году количество таких обращений выросло в шесть раз, а именно до 3 312. Еще больше жалоб на ТЦК и СП украинцы направили Лубинцу в 2025 году – 6 127.
В то же время за первый квартал 2026 года омбудсмен получил более 1,6 тысячи жалоб от граждан на ТЦК и СП.