'В ТЦК убивают людей': омбудсман назвал ужасную цифру роста обращений по мобилизации

Отмечается, что по сравнению с 2022 годом количество таких обращений выросло в 333 раза.

Самый острый вопрос – мобилизация, резко возросло количество обращений о нарушениях прав граждан Украины, связанных с проведением мобилизации. Об этом заявил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец во время заседания Верховной Рады Украины.

"Количество обращений о нарушениях прав граждан Украины, связанных с проведением мобилизации, по сравнению с 2022 годом выросло в 333 раза. Я получил в 2025 году более 6 тысяч обращений. К сожалению, у нас продолжается позорная практика использования балаклав, применения силы, избиений. Дошло даже до того, что в помещениях ТЦК убивают гражданских лиц Украины", – подчеркнул он. По его словам, провалены все поручения, которые получили соответствующие структуры по кардинальному изменению вопроса проведения мобилизации.

Лубинец подчеркивает необходимость создания рабочей группы при Министерстве обороны с участием омбудсмена по вопросам безопасности людей в ТЦК.

Видео дня

По его словам, также остается проблемным вопрос СЗЧ, так как нет нормативного регулирования проведения ротаций. "Бойцы находятся месяцами на передовой. Нужно установить четкие сроки пребывания на фронте, гарантировать ротации и обеспечить выплаты раненым за весь период лечения", – подчеркнул Лубинец.

Мобилизация в Украине – жалобы на ТЦК

Как сообщал УНИАН, ранее омбудсмен отмечал, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину получил от граждан почти 12 тысяч жалоб на действия ТЦК и СП во время проведения мобилизации.

В течение 2022-2023 годов в Офис омбудсмена поступило более полутысячи обращений от граждан о нарушении их прав во время мобилизации территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

В 2024 году количество таких обращений выросло в шесть раз, а именно до 3 312. Еще больше жалоб на ТЦК и СП украинцы направили Лубинцу в 2025 году – 6 127.

В то же время за первый квартал 2026 года омбудсмен получил более 1,6 тысячи жалоб от граждан на ТЦК и СП.

Вас также могут заинтересовать новости: