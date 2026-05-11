В Украине готовят контракты с четкими сроками службы и выплатами за риск, - СМИ

В Украине разрабатывают новую систему военных контрактов с четкими сроками службы как для новобранцев, так и для действующих военнослужащих.

Как говорится в материале "Украинской правды", Минобороны, Генштаб и Офис президента согласовали контрактный подход к демобилизации военных. Проект предусматривает 3 вида контрактов с четкими сроками службы как для действующих военных, так и для новобранцев.

У мобилизованных будет возможность подписать контракт с гарантированной демобилизацией и отсрочкой до следующего призыва, а контрактники смогут перезаключить договоры. При этом предыдущий период службы не будет учитываться в новом контракте, но будет влиять на продолжительность отсрочки, которую планируют рассчитывать индивидуально.

"Опция не подписывать контракт останется. Но у контрактников появятся четкие сроки службы: 10 месяцев – для действующих военных на боевых должностях, 14 месяцев – для новобранцев-претендентов на боевые должности, 2 года для всех остальных должностей – от пилота БПЛА до медийщика (касается действующих военных и новобранцев – УП). К тому же они сами могут выбирать себе должности – и боевые, и тыловые", – сообщил изданию источник в военных кругах.

По данным собеседников издания, минимальную зарплату военных в тылу повысят с 20 до 30 тыс. грн. Зарплату командиров разных уровней собираются увеличить вдвое.

Те, кто подпишет "боевые" контракты, получат вознаграждение за риск по системе "10/20/40".

"10 тыс. грн в день за пребывание на позиции. 20 тыс. грн – за ударно-поисковые действия (восстановление утраченных позиций, зачистка). 40 тыс. грн – за активные наступательные действия. В среднем пехотинец, постоянно выполняющий боевые задачи, будет получать 250–400 тыс. грн в месяц", – пояснил источник издания.

Также будет установлен максимальный предельный порог по выплатам, чтобы предотвратить злоупотребления:

"Чтобы никто не нарисовал себе 30 дней штурмов стройным шагом и не вышел в Таганроге".

Отмечается, что выплаты по системе "10/20/40" будут начисляться бойцам на основании приказов командиров воинских частей.

При этом издание отметило, что вышеуказанные инициативы еще не легли в основу ни законопроекта, ни правительственного постановления, поскольку они еще дорабатываются. Но до конца этого месяца в Минобороны и Генштабе должны финализировать наработки по контрактам с четкими сроками службы. Все нововведения планируют урегулировать постановлениями Кабмина.

5 мая Константин Немичев – один из основателей и заместитель командира полка беспилотных систем KRAKEN Третьего армейского корпуса заявлял, что для сохранения страны нужна сильная армия, а ее пополнять можно через мобилизацию, потому что через рекрутинг это уже делать сложнее.

А 9 мая нардеп Александр Федиенко отмечал, что в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки пожаловались, что не могут найти выехавших или скрывшихся военнообязанных. Поэтому возникает необходимость разработки перемен, которые создали бы возможность разыскивать уклонистов.

