Парламент уточнил норму, которая запрещает работать в школе тем, кто имеет непогашенную судимость, совершал половые преступления, а также имел административные нарушения за домашнее насилие.

Правительство Украины разработает порядок доступа к укрытиям, которые находятся в школах. Об этом сказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак на брифинге, сообщает корреспондент УНИАН.

Он отметил, что сегодня, 18 сентября, парламент Украины принял Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О полном общем среднем образовании" о введении мер безопасности в учреждениях общего среднего образования" (регистрационный номер 11543).

Бабак рассказал, что в законе говорится о порядке доступа к укрытиям, которые находятся в школах.

"Кабинет министров разработает порядок доступа и это им будет определяться", - подчеркнул он.

По его словам, согласно закону, определять, кто будет иметь доступ во время учебного процесса на территорию школы, будет руководитель учреждения, педагогический совет или собрание трудового коллектива, и будут утверждаться эти правила учредителем.

"Будет типовой порядок доступа, который согласовывается с Министерством образования и науки, Министерством внутренних дел", - подчеркнул он.

По его словам, в законе говорится о мерах безопасности в школе - должно быть ограждение или по крайней мере определены границы школы.

"Это особенно важно в контексте экспериментального проекта, который ввел Кабинет Министров Украины по офицерам безопасности. Они должны понимать, какую часть школы им охранять", - добавил он.

По его словам, законом предусмотрено, что школы должны быть оборудованы техническими средствами наблюдения, чтобы иметь данные кто заходил на территорию школы.

"На территорию учебного заведения могут заходить только участники образовательного процесса - учителя, ученики и родители. А все, то не являются участниками образовательного процесса, могут иметь доступ на территорию школы только после согласования с руководством образовательного учреждения", - добавил председатель комитета ВР.

Бабак рассказал, что также в законе уточнена норма, которая запрещает работать в школе тем, кто имеет непогашенную судимость, когда-то совершал половые преступления, имел административные нарушения за домашнее насилие.

Как сообщал УНИАН, в 2023 году Кабинет министров одобрил концепцию безопасности учебных заведений. Речь шла не только о развитии современных комфортных укрытий. Документ предусматривал новые подходы к пожарной безопасности, охране школ с привлечением соответствующих подразделений полиции, новые подходы к пропускному режиму, видеонаблюдению, инклюзивности.

Также мы писали, что Министерство образования Украины сообщило, что ориентировочно в 2025 учебном году в стране 252 тысячи первоклассников. Отмечается, что это меньше, чем в прошлом году. Всего в стране почти 2,3 млн учеников учатся очно, смешанно - почти 780 тысяч учеников, а дистанционно - 396 тысяч учеников. В ведомстве отметили, что точные цифры будут известны в первой половине сентября после представления отчетности учебными заведениями.

