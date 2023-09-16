Когда в Украине произойдет переход на зимнее время, и зачем мы каждый год переводим стрелки часов то в одну, то в другую сторону.

Традиционно каждую осень Украина переходит на зимнее время. Каждый такой переход - с летнего на зимнее время, а потом обратно - воспринимается нами болезненно. Когда переводить часы на зимнее время, зачем и насколько это оправдано - рассказываем в материале.

Когда переводят часы на зимнее время

Переход на зимнее время проводят ежегодно в последнее воскресенье октября. В 2023 году это 29 октября в 4:00. Стрелки переводят традиционно в воскресенье, чтобы у работающих людей была возможность хоть немного адаптироваться к новому времени.

Куда переводить часы на зимнее время

Как правило переход на зимнее время - это перевод стрелок часов на 1 час назад. То есть, если на час 4:00, то их следует поставить на 3:00. Таким образом, утром 29 октября мы будем спать на 1 час дольше.

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Компьютеры, планшеты, смартфоны и умные часы переходят на новое время автоматически, их переводить не нужно. Но старые мобильные телефоны и механические часы нужно будет настроить самим.

Переход на зимнее время и летнее время - за и против

Впервые перевод стрелок часов на 1 час вперед летом и на 1 час назад зимой провели в Великобритании в 1908 году. Сделано это был с целью экономии энергоресурсов. Сама же идея такой экономии принадлежит Бенджамину Франклину - американскому государственному деятелю, одному из авторов Декларации независимости США. В Соединенных Штатах переход на летнее и зимнее время применяется с 1918 года. Сезонный перевод часов также практикуют в Канаде, странах ЕС, Израиле, Иране, Австралии, Великобритании.

В Украине к переводу стрелок часов относятся по-разному. Сторонники уверены, что такой переход экономит электроэнергию и энергоносители. Противники считают, что это приводит к нарушению биоритмов человека и ухудшению здоровья.

По мнению ученых, существующая система исчисления времени действительно нарушает ритм "бодрствование - сон", в связи с чем ухудшается самочувствие и работоспособность. Человеку нужно заново привыкать просыпаться и засыпать в новое время.

Кроме этого, перевод часов опасен потому, что:

повышается заболеваемость организма;

возрастает риск инфарктов, гипертонических кризов увеличивается количество вызовов скорой к сердечникам;

увеличивается количество ДТП;

возрастает количество попыток суицидов.

Отражается перевод стрелок и на детях и школьниках. Хотя, конечно, переход на зимнее время, которое считается правильным, менее болезненный, чем на летнее.

Когда не будут переводить часы в Украине

Вопрос отказа от перехода на летнее время и, соответственно, обратно уже поднимался Верховной Радой Украины, но пока остается открытым. В Украине довольно большое расстояние между восточными и западными областями, что делает невозможным жить в одном часовом поясе всей страной круглый год. Например, при постоянном зимнем времени в восточных областях восход будет происходить посреди ночи - около 3:00, а темнеть будет слишком рано (в районе 20:00). Если оставить летнее время навсегда и не переходить на зимнее, то на западе страны восход Солнца будет аж в 9:00, то есть, идти на работу, в школу придется в темноте.

По мнению специалистов, не переводит стрелки часов все же можно, но чтобы грамотно решить эту проблему, нужно разделить территорию на два часовых пояса.

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