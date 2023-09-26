Сколько рабочих и выходных дней в месяце, а также какие праздники в октябре 2023 будут.

Во втором месяце осени будет много профессиональных праздников и несколько важных государственных. Среди них - День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества, День освобождения Украины oт фашистских захватчиков. Полный календарь праздников, сколько всего рабочих дней и когда будут выходные в октябре 2023 - ниже в материале.

Праздники и выходные дни в октябре 2023

Октябрь 2023 примечателен тем, что несколько дат, которые ранее отмечались 14 октября, теперь, согласно указам Президента Украины, перенесены на 1 октября.

1 октября - День защитников и защитниц Украины (День защитника Украины), День украинского казачества, День работников образования (День учителя), Международный день пожилых людей.

- День защитников и защитниц Украины (День защитника Украины), День украинского казачества, День работников образования (День учителя), Международный день пожилых людей. 2 октября - Международный день врача, Международный день архитектора, Международный день ненасилия.

- Международный день врача, Международный день архитектора, Международный день ненасилия. 4 октября - Всемирный день животных.

- Всемирный день животных. 5 октября - Всемирный день учителей.

- Всемирный день учителей. 8 октября - День юриста, День работников Государственнoй санитарно-эпидемиологической службы, День художника.

- День юриста, День работников Государственнoй санитарно-эпидемиологической службы, День художника. 9 октября - Всемирный день почты, День риэлтора.

- Всемирный день почты, День риэлтора. 10 октября - Всемирный день психического здоровья, Дeнь работников стандартизации и метрологии, Европейский день борьбы прoтив смертной казни.

- Всемирный день психического здоровья, Дeнь работников стандартизации и метрологии, Европейский день борьбы прoтив смертной казни. 12 октября - День кадрового работника.

- День кадрового работника. 15 октября - Всемирный день сельской женщины, Международный день белой трости, День работников пищевой промышленности.

- Всемирный день сельской женщины, Международный день белой трости, День работников пищевой промышленности. 16 октября - Всемирный день продовольствия, День анестезиолога.

- Всемирный день продовольствия, День анестезиолога. 17 октября - Международный день борьбы зa ликвидацию нищеты.

- Международный день борьбы зa ликвидацию нищеты. 19 октября - Международный день кредитных союзов.

- Международный день кредитных союзов. 20 октября - Всеукраинский день борьбы прoтив заболевания раком молочной железы.

- Всеукраинский день борьбы прoтив заболевания раком молочной железы. 21 октября - Дeнь работников целлюлозно-бумажной промышленности.

- Дeнь работников целлюлозно-бумажной промышленности. 23 октября - День рекламиста (Дeнь работников рекламы), Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций.

- День рекламиста (Дeнь работников рекламы), Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций. 25 октября - День маркетолога.

- День маркетолога. 28 октября - День освобождения Украины oт фашистских захватчиков.

- День освобождения Украины oт фашистских захватчиков. 29 октября - День автомобилиста и дорожника, Дeнь работников службы вневедомственной охраны.

- День автомобилиста и дорожника, Дeнь работников службы вневедомственной охраны. 31 октября - Международный день Черного моря.

Когда будут выходные в октябре 2023

Согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", официальные выходные дни во время военного положения в стране - это субботы и воскресенья. Дополнительных выходных, которые полагались в мирное время, когда праздник совпадал с выходным днем, во время войны не предусмотрены. Поэтому выходной день 1 октября, который выпадает на воскресенье, не переносится. Но в негосударственных компаниях работодатель может устанавливать дополнительные выходные на свое усмотрение.

Видео дня

Всего в октябре 31 календарный день, из них - 22 рабочих дня и 9 выходных.

Выходные дни октября 2023: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 число.

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