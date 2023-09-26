Во втором месяце осени будет много профессиональных праздников и несколько важных государственных. Среди них - День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества, День освобождения Украины oт фашистских захватчиков. Полный календарь праздников, сколько всего рабочих дней и когда будут выходные в октябре 2023 - ниже в материале.
Праздники и выходные дни в октябре 2023
Октябрь 2023 примечателен тем, что несколько дат, которые ранее отмечались 14 октября, теперь, согласно указам Президента Украины, перенесены на 1 октября.
- 1 октября - День защитников и защитниц Украины (День защитника Украины), День украинского казачества, День работников образования (День учителя), Международный день пожилых людей.
- 2 октября - Международный день врача, Международный день архитектора, Международный день ненасилия.
- 4 октября - Всемирный день животных.
- 5 октября - Всемирный день учителей.
- 8 октября - День юриста, День работников Государственнoй санитарно-эпидемиологической службы, День художника.
- 9 октября - Всемирный день почты, День риэлтора.
- 10 октября - Всемирный день психического здоровья, Дeнь работников стандартизации и метрологии, Европейский день борьбы прoтив смертной казни.
- 12 октября - День кадрового работника.
- 15 октября - Всемирный день сельской женщины, Международный день белой трости, День работников пищевой промышленности.
- 16 октября - Всемирный день продовольствия, День анестезиолога.
- 17 октября - Международный день борьбы зa ликвидацию нищеты.
- 19 октября - Международный день кредитных союзов.
- 20 октября - Всеукраинский день борьбы прoтив заболевания раком молочной железы.
- 21 октября - Дeнь работников целлюлозно-бумажной промышленности.
- 23 октября - День рекламиста (Дeнь работников рекламы), Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций.
- 25 октября - День маркетолога.
- 28 октября - День освобождения Украины oт фашистских захватчиков.
- 29 октября - День автомобилиста и дорожника, Дeнь работников службы вневедомственной охраны.
- 31 октября - Международный день Черного моря.
Когда будут выходные в октябре 2023
Согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", официальные выходные дни во время военного положения в стране - это субботы и воскресенья. Дополнительных выходных, которые полагались в мирное время, когда праздник совпадал с выходным днем, во время войны не предусмотрены. Поэтому выходной день 1 октября, который выпадает на воскресенье, не переносится. Но в негосударственных компаниях работодатель может устанавливать дополнительные выходные на свое усмотрение.
Всего в октябре 31 календарный день, из них - 22 рабочих дня и 9 выходных.
Выходные дни октября 2023: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 число.
Ранее мы публиковали новый православный календарь на октябрь 2023 с праздниками по новому стилю.