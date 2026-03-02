Россияне теперь хотят устроить террор для создания проблем с водой, - Зеленский

Глава государства подчеркивает, что российские захватчики готовят новую волну воздушного террора для нанесения ударов по инфраструктуре Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты хотят создать в Украине проблемы с водоснабжением. С этой целью они готовят удары по соответствующей инфраструктуре. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил во время онлайн-брифинга в WhatsApp.

В частности, у главы государства спросили, есть ли данные о подготовке РФ к новой волне давления на Украину, потому что Кремлю не удалось сломить Украину во время энергетического террора этой зимой.

"Да, Россия готовит новую волну, будет бить по инфраструктуре, логистике и по воде, водоснабжению. Хотят, чтобы у нас были проблемы именно с водой", - подчеркнул Зеленский.

Как отметил президент, "общины должны сосредоточиться над этим вызовом, а мы со стороны должны получать больше ракет для противовоздушной обороны".

Кроме того, у президента спросили, с какими инструментами влияния Украина выходит на следующий раунд трехсторонних переговоров с США и РФ, и может ли она усилить свою позицию.

"Во-первых, мы уже сильнее, потому что мы прошли с вами эту зиму. И Россия понимает, что энерготеррор был, но не сломал Украину", - отметил Зеленский.

В то же время, говоря о путях усиления позиции Украины, президент отметил, что "прежде всего, есть гарантии безопасности между нами и Соединенными Штатами Америки". Он убежден:

"Нужно, чтобы партнеры это подписали - документ готов. В такой позиции мы будем точно выглядеть сильнее".

Удары РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, в течение всей зимы российские захватчики наносили ракетные и дроновые удары по украинской критической инфраструктуре, чтобы погрузить украинцев в темноту и холод.

26 февраля Россия в очередной раз массированно атаковала энергосистему Украины, частично оставив без света потребителей в шести областях.

