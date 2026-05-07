Жара может возобновить отключения света: эксперт ответил, вернутся ли блэкауты

По словам Рябцева, плановая ремонтная кампания на АЭС, при условии отсутствия новых вражеских атак на объекты энергетики, также не должна привести к массовым отключениям.

Отключения света для населения летом возможны в случае ухудшения погоды и массированных российских ракетных атак. Однако у Украины есть шансы пройти летний сезон с минимальными отключениями, сказал в комментарии УНИАН энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

"Отключения света не планируются, но они возможны в случае, если одновременно сработают различные факторы. Например, очередная массированная атака плюс плохая погода… К слову, в прошлом месяце один раз, а позапрошлом дважды срабатывала аварийная защита на энергооборудовании, и в нескольких регионах вводились аварийные графики отключения", - отметил эксперт.

По словам Рябцева, плановая ремонтная кампания на АЭС, при условии отсутствия новых вражеских атак на энергетику, также не должна привести к массовым отключениям. Он пояснил, что блоки атомных станций будут поочередно отключаться от сети для проведения обслуживания, но мощности, которая останется в сети, скорее всего, будет достаточно для того, чтобы не ограничивать население даже в жаркую погоду.

Видео дня

"Там рассчитано так, чтобы мощность атомной генерации не уменьшалась более чем до 4 ГВт в момент. Этого хватит", - отметил эксперт.

Рябцев добавил, что в апреле Украина экспортировала более 30 тысяч МВт-часов электроэнергии.

В то же время при жаркой или пасмурной погоде летом периодически возможны введения графиков ограничения мощности для промышленности. Эксперт отметил:

"При жаркой погоде у нас будет стабильный дефицит - где-то полгигавата. Этот дефицит может ситуативно возникать, и его нужно будет чем-то покрывать. Например, плохая погода, солнышко спряталось - и возникает дефицит. Поэтому нужно будет что-то искать. Либо за счет импорта, либо вводить ГОМы (графики ограничения мощности для промышленных потребителей, - УНИАН)".

В то же время он считает маловероятным повторение сценария лета 2024 года, когда из-за последствий атак и высокого потребления электроэнергии украинцы сидели без света до 10 часов в сутки.

Отключение света

Хотя "Укрэнерго" уже давно не дает команды ограничивать электроснабжение населения и промышленности, графики отключений света еще не скоро уйдут в историю. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко прогнозирует, что даже в случае прекращения обстрелов, в течение 2-3 лет в определенные месяцы года украинцам будут отключать свет по графикам.

К тому же РФ продолжает систематически наносить удары по украинской энергетике, оставляя жителей отдельных областей временно без света.

Вас также могут заинтересовать новости: