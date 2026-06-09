От ранения до восстановления: фонд 'Надежда', Валерий Дубиль, Христианский корпус и UNBROKEN запускают совместную инициативу

Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда", председатель наблюдательного совета фонда, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль и Христианский корпус подписали меморандум о сотрудничестве с Национальным реабилитационным центром UNBROKEN. Партнерство направлено на развитие поддержки украинских защитников, нуждающихся в лечении, реабилитации и восстановлении после ранений.

Христианский корпус объединяет боевые подразделения ГУР – "Братство", "Стугна", "Реванш", "Традиция и порядок", Рота Иисуса Христа, "Братство дронов", 6-й отряд специального назначения и другие формирования. Корпус построен на принципах ответственности, братства и служения людям, поэтому его деятельность охватывает не только выполнение боевых задач, но и поддержку раненых военных, ветеранов и их семей. Главным гражданским партнером корпуса является Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда".

С первых дней полномасштабного вторжения фонд "Надежда" совместно с Валерием Дубилем системно помогает украинским защитникам. Фонд обеспечивает реабилитационные центры и медицинские учреждения оборудованием, реализует программы профессионального обучения ветеранов, поддерживает ветеранский спорт и участие украинских защитников в национальных и международных соревнованиях. Отдельным направлением стала программа "Скутер для Героя", в рамках которой десятки ветеранов с ампутациями уже получили адаптивные электроскутеры.

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"Мы помогаем военным как на передовой – осуществили уже более 400 миссий на фронт, так и на этапе лечения и восстановления. Для нас важно, чтобы защитники получали лучшую медицинскую помощь, современную реабилитацию и поддержку. Мы последовательно выполняем свою главную миссию – спасать жизни. Именно поэтому сотрудничество с UNBROKEN и Христианским корпусом является важным шагом для развития этого направления", – отметил Валерий Дубиль.

Важным партнером в развитии этого направления стал Центр UNBROKEN – крупнейшая в Украине экосистема человечности, созданная для помощи людям, пострадавшим в результате войны. Она объединяет более 20 направлений помощи, среди которых неотложное лечение, реконструктивная хирургия, протезирование, физическая и психологическая реабилитация, социальная адаптация. Центр входит в состав Первого медицинского объединения Львова и является одним из самых современных реабилитационных центров Украины и Европы.

В рамках подписанного меморандума военнослужащие подразделений, входящих в состав Христианского корпуса, смогут проходить лечение и реабилитацию в центре UNBROKEN. Также стороны будут реализовывать совместные инициативы, направленные на поддержку ветеранов и их семей.

"В основе Христианского корпуса – любовь к Богу и любовь к ближнему. Для нас это не просто слова, а принципы, по которым мы живем и служим. Мы начинаем сотрудничество с центром UNBROKEN, чтобы присоединиться к поддержке тех, кто отдал свое здоровье за Украину. Для нас это продолжение того служения, на котором построен Корпус", – отметил представитель Христианского корпуса, командир батальона "Братство" ГУР МО Украины Алексей "Боргезе" Середюк.

Руководитель Первого медицинского объединения Львова Олег Самчук подчеркнул, что эффективная реабилитация военных требует объединения усилий медицинских, общественных и благотворительных организаций.

"Восстановление после тяжелых ранений – это комплексный процесс, который выходит далеко за пределы медицины. Мы благодарны партнерам, которые готовы вместе с нами создавать новые возможности для украинских защитников, помогая им вернуться к полноценной жизни", – отметил Олег Самчук.

Подписание меморандума стало еще одним шагом к созданию системы поддержки украинских защитников, которая охватывает весь путь – от выполнения боевых задач до лечения, реабилитации, социальной адаптации и возвращения к активной жизни.

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