Чтобы ваше объявление не удалили с OLX, оно должно соответствовать новым правилам.

Онлайн-сервис объявлений OLX (далее - ОЛХ) очень востребован среди украинцев. Но правила пользования сайтом постоянно меняются и их стоит знать, чтобы не иметь проблем. К примеру, в Раде рассматривают закон, который введет налоги на ОЛХ для продавцов.

С 1 сентября площадка изменит правила размещения объявлений. Сообщения нарушителей будут удалены с сайта, а продать товары по ним станет невозможно.

Что изменится за сайте ОЛХ в сентябре

О нововведениях сообщил Центр поддержки ОЛХ. Изменение правил коснется продавцов, которые продают журналы, газеты и книги.

Видео дня

Сервис повысил лимит сообщений о продаже в этой категории до 50 на человека, но при этом ужесточил требования. Теперь объявления ОЛХ насчет печатной продукции должны содержать только одну книгу/журнал, а фотография, описание и цена должны соответствовать указанному товару.

Продавать комплекты книг или журналов всё ещё можно, но публикация должна сопровождаться фотографией полного набора, а цена - отражать общую стоимость всех предметов.

Чтобы вашу публикацию не удалил ОЛХ, объявления не должны содержать фото нескольких книг, умалчивать цену или иметь расплывчатое описание вроде "доступны другие товары в ассортименте".

Пользователи, нарушившие правило "одна публикация - одна книга", не смогут опубликовать объявления, а все такие старые сообщения удалятся. Если покупатель уже успел заказать книги у такого продавца, то ему вернут деньги.

Вас также могут заинтересовать новости: