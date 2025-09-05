Еще 100 тысяч детей смогут вернуться к очному обучению в этом учебном году благодаря новым укрытиям.

Очное образование остается приоритетным для правительства и министерства и поэтому создаются безопасные условия для детей, потому что все понимают, что "враг никуда не денется". Об этом сказал министр образования и науки Оксен Лисовой во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины, который транслировался на YouTube-канале телеканала Рада.

Он отметил, что правительство выделило 11,2 млрд. гривен на обустройство укрытий.

"На сегодня ситуация следующая -11235 школ имеют укрытия различных типов и готовы к очному или смешанному образовательному процессу. Это составляет 90% от всех школ. Из них собственные укрытия - 80%", - подчеркнул министр.

По его словам, в целом укрытий не имеют 645 школ. Лисовой рассказал, что при учебных заведениях действуют 14 010 укрытий, 461 укрытие находится на стадии проектирования, строительства или ремонта.

"До конца года планируется открыть еще 156 укрытий, а строительство еще 47 завершится в 2026 году и тогда еще более 100 тысяч детей смогут вернуться к очному обучению в этом учебном году - это в основном дети из прифронтовых и приграничных регионов", - подчеркнул министр.

Лисовой сообщил, что в 2025 году, по оперативным данным, в школу впервые пошли 252 тысячи первоклассников. По его словам, дети 1-4 классов будут питаться бесплатно во всех школах страны, а в прифронтовых регионах - с начала учебного года такую услугу получат также ученики 5-11 классов.

Атаки России по Украине дронами

Как сообщал УНИАН, заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский отметил, что во время российских атак правило "двух стен" как защита больше не работает, потому что враг увеличивает мощность "Шахедов", которые разносят и поджигают жилые дома украинцев. По его словам, нужно больше обустраивать укрытий, чтобы население имело возможность спастись.

Также мы писали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по противодействию ударным дронам типа "Шахед". Он сообщил о создании эшелонированной системы противодействия вражеским дронам-камикадзе типа "Шахед" и "Герань". Сырский подчеркнул, что противовоздушная оборона является приоритетом для него лично, поскольку от ее эффективности зависит безопасность украинского тыла.

