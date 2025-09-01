Бабак отмечает, что количество первоклассников в Украине продолжит уменьшаться.

В этом году в украинские школы пойдут около 252 тысяч первоклассников, тогда как в прошлом году их было 314 тысяч. Об этом в интервью "Зеркалу недели" сказал Сергей Бабак, народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций.

Он отметил, что окончательные официальные данные о количестве учеников появятся после 5 сентября, когда школы завершат формирование классов и подадут отчетность. На сегодня есть только оперативная информация от местных управлений образования.

"По оперативным данным органов местного самоуправления, в этом году в школы пойдут около 252 тысяч первоклассников. В прошлом году их было 314 тысяч. То есть имеем минус 62 тысячи детей", - сказал парламентарий.

По его словам, причины очевидны - это падение рождаемости и массовый выезд детей в начале полномасштабного вторжения России.

"В 2025 году шестилетних детей уже почти не вывозят за границу, наоборот - некоторые возвращаются. Но последствия того периода и общей негативной демографии - падение рождаемости - будем ощущать еще долго. Количество первоклашек еще будет уменьшаться, это неизбежно", - отметил Бабак.

Он также рассказал о том, сколько в Украине учеников в целом. Так, в этом учебном году ожидается около 3,5 млн школьников. Из них, по подтвержденным на сегодня данным, 10% сейчас находятся за рубежом или на временно оккупированных территориях и учатся дистанционно или по другим формам обучения: 35 361 - на временно оккупированных территориях и 302 889 - из-за рубежа.

Кроме того, депутат отметил, что по оперативным данным, в 2025-2026 учебном году в Украине планируют работать около 12 тысяч школ. Из них более 8 тысяч - очно, 2,5 тысячи - в смешанном формате и еще 1,5 тысячи - дистанционно. По состоянию на сейчас в результате обстрелов повреждены 1 779 школ и еще 226 - разрушены.

Насколько в Украине уменьшилось население за время полномасштабной войны

Как сообщалось, по подсчетам Opendatabot, в Украине на одного новорожденного приходится трое умерших. За первую половину 2025 года в стране родилось более 86 тысяч младенцев, а умерло более 249 тысяч человек.

Frontliner отмечает, что за два с половиной года полномасштабной войны - с начала 2022-го до середины 2024-го - население Украины сократилось минимум на 10 миллионов человек.

В материале говорится о том, что еще в начале 2022 года в Украине проживало более 40 млн человек (без Крыма), а уже по состоянию на середину 2024 года стало около 35,8 млн, из которых 31,1 млн - на контролируемой Украиной территории. Поэтому за два с половиной года страна потеряла около 10 млн человек.

Отмечается, что главной причиной сокращения населения за этот период стал массовый выезд украинцев за границу. Как отмечает издание, около 5 млн человек сейчас находятся за пределами нашей страны, больше всего - в Польше, Германии, Чехии, Италии и Испании.

