По словам Храпчинского, дроны просто "разносят" панельные дома.

Во время российских атак правило "двух стен" как защита больше не работает, потому что враг увеличивает мощность "шахедов", которые разносят и поджигают жилые дома украинцев. Об этом в эфире телемарафона сказал заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, комментируя массированную атаку, которую 28 августа оккупанты осуществили по украинской столице.

По его словам, враг нанес удары с применением большого количества оружия, чтобы нагрузить ПВО Украины. Сейчас можно сказать, что это были дроны с двигателями внутреннего сгорания, реактивные. Как отметил Храпчинский, это делается для того, чтобы усложнить перехват, что, в частности сегодня привело к ужасным последствиям в столице. По его словам, нужно больше обустраивать укрытий, чтобы население имело возможность спастись.

"Мы видим, что происходит, когда происходит прямое попадание в дом. Не работают две стены. Надо понимать, что враг активно увеличивает полезную нагрузку "шахедов". Есть "шахеды" и с 90 кг (боевая часть - УНИАН), есть "шахеды" с 50 кг, термобаллистические боеприпасы, которые разносят просто панельные дома старого образца", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что "две стены" могут помочь, например, в условиях уличных боев - во время выстрелов и тому подобное.

Не надо искать логики в действиях россиян, отметил Храпчинский, потому что их цель - нанести как можно больше вреда гражданскому населению. Это касается атак по жилым домам, по железной дороге, например, по скоростному пассажирскому поезду "Интерсити".

"Это геноцид украинского народа. Поэтому искать каких-то логических выводов нет смысла. Потому что, главная цель - как можно больше вреда. И это мы видим по количеству запущенных средств поражения", - подчеркнул эксперт.

В то же время, акцентировал Храпчинский, ВСУ, отрабатывая по военным целям на территории РФ, делают это точечно, чтобы не нанести вред гражданскому населению.

Атака на Киев - что известно

Как писал УНИАН, российская оккупационная армия осуществила массированную атаку Киева с применением дронов и ракет. По состоянию на 10 утра известно о 10 погибших, среди которых - дети. Десятки людей получили ранения. Разрушены жилые дома.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что трех человек удалось достать из-под завалов живыми. Пострадавшие доставлены в местные больницы. Привлечены верхолазы, кинологи, психологи, инженерная и пожарно-спасательная техника. В целом по Киеву одновременно работают около 500 спасателей и 1000 полицейских.

Также этой ночью оккупанты ударили по парку скоростных поездов "Интерсити+", повреждена железнодорожная инфраструктура, что привело к многочасовым задержкам поездов.

