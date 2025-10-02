В частности, среди освобожденных воины Вооруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Состоялся новый обмен пленными с Россией. Украина освободила из российской неволи 185 защитников. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

"Возвращаем домой 185 наших защитников из российского плена. Сто восемьдесят три - рядовые, сержанты, двое - офицеры", - сообщил глава государства.

В частности, среди освобожденных воины Вооруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

"С защитниками также возвращаются гражданские - 20 наших людей", - сообщил Зеленский.

Глава государства заверил, что всем обязательно будет оказана необходимая поддержка.

"Наши воины были в Мариуполе и на "Азовстали", ЧАЭС. Большинство были в плену еще с 2022 года и сейчас наконец - дома", - подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто делает обмены возможными.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения удалось вернуть домой уже более 7 тысяч наших людей. "Должны вернуть всех. Ежедневно над этим работаем", - добавил Зеленский.

Как сообщает Координационный штаб обращения с военнопленными, освобожденные военнослужащие защищали страну на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Киевском, Сумском и Черниговском направлениях.

"Среди освобожденных сегодня снова есть защитники Мариуполя. Домой также возвращаются нацгвардейцы, которые попали в плен, охраняя ЧАЭС", - говорится в сообщении.

Самому молодому освобожденному защитнику исполнилось 26 лет, а самому старшему - 59 лет.

"Практически все освобожденные сегодня военные и гражданские украинцы находились в неволе с 2022 года", - отмечается в сообщении.

Освобожденные из плена пройдут полный медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации и все предусмотренные государством выплаты. Отмечается, что часть пленных были обменяны согласно договоренностям в Стамбуле, а другую часть - в рамках очередного, 69-го обмена.

Возвращение украинских военных и гражданских из российского плена на День независимости - что известно

Как сообщал УНИАН, 24 августа, на День независимости Украины, удалось освободить большое количество украинских пленных и гражданских заложников. В частности, домой вернулся журналист УНИАН Дмитрий Хилюк, который 3,5 лет находился в российских застенках.

Освобожденные в тот день защитники охраняли Чернобыльскую АЭС, обороняли Мариуполь, а также сдерживали врага на Луганщине, Донетчине, Харьковщине, Запорожье, Херсонщине, Николаевщине, Киевщине и Сумщине.

