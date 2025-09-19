По возвращении в Украину воина срочно прооперировал знаменитый кардиохирург Борис Тодуров.

Украинский воин, который защищал завод "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области, в течение трех лет находился в российском плену с пулей в сердце.

Как рассказал украинский кардиохирург Борис Тодуров, пуля чудом не задела жизненно важных органов. После освобождения из плена воина срочно прооперировали. Тодуров назвал воина "непобедимым".

"Сейчас мы ее (пулю - УНИАН) удалили. Повезло парню. Думаю, он проживет долгую и счастливую жизнь", - прокомментировал Тодуров, показав пулю, которую достал из сердца украинского защитника.

Другие удивительные истории с фронта

Как сообщал УНИАН, ранее украинский воин чудом спасся от российской пули. Она насквозь пробила каску и задела скальп.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, что пуля вошла в каску, повредила кожу головы воина и вышла с другой стороны. Воин в состоянии шока демонстрировал, какой след оставила пуля на его скальпе.

