В городе усилили карантин.

Запорожье, как и ряд других областных центров Украины, с 9 ноября попало в "красную" зону карантина.

О том, как изменилась жизнь города в связи с этим - идет речь в сюжете ТСН.Ранок.

С сегодняшнего дня там действуют новые ограничения. В частности, отменен бесплатный проезд в транспорте для пенсионеров. Также в запорожских больницах вдвое увеличивают количество коек для пациентов с коронавирусом.

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Подготовка к ужесточению карантина началась ранее. Две недели назад был увеличен штраф для перевозчиков, которые берут в транспорт стоячих пассажиров. Это вызвало огромные очереди на остановках. В транспорт можно попасть только в маске.

Кафе и рестораны Запорожья отныне работают до 20:00, после - только на вынос. Продолжат свою работу спортзалы, фитнес-центры, парикмахерские, рынки и магазины при условии сохранения дистанции и масочного режима.

Для учеников старших классов и студентов действует карантин. Воспитанники детсадов и школьники младших классов продолжают обучение.

Карантин и коронавирус в Украине: что известно

По состоянию на утро 9 ноября в Украине за минувшие сутки обнаружили 8687 новых случаев коронавируса. Из них детей – 350, медработников – 321. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Запорожской областях.

Сегодня в Украине начало действовать новое карантинное зонирование - вся карта стала "оранжевой" и "красной", "зеленых" и "желтых" зон не осталось.

Также стало известно, что для людей в возрасте старше 60 лет в Украине могут ввести специальное время для совершения ими покупок без посторонних.

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Автор: УНИАН