На Поле почетных захоронений на Лычаковском кладбище во Львове осталось лишь 20 свободных мест. Об этом сообщает Львовский городской совет.

По информации управляющего делами исполкома Львовского городского совета Евгения Бойко, вскоре город представит новый участок, где будут хоронить воинов, отдавших жизнь за Украину.

Отмечается, что локацию нарабатывали совместно с рабочей группой по увековечению памяти Героев национально-освободительной борьбы. В ее состав входят ветераны, семьи погибших, архитекторы, ученые и другие эксперты.

В городском совете отметили, что все, кто защищает государство, должны быть почтены с уважением и достоинством.

"Детали относительно нового участка для почетных захоронений обнародуют в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Открытие Национального военного мемориального кладбища

В августе 2025 года в Киевской области открыли Национальное военное мемориальное кладбище, где состоялись первые захоронения неизвестных защитников и защитниц Украины.

Здесь обустроены сектора почетных захоронений, возведены два колумбария, проложены инженерные сети и подъездная дорога, организована автостоянка и шаттл для посетителей. Особенностью мемориала является унификация и стандартизация захоронений. Сначала устанавливается временный казацкий крест XV-XVI веков, а через год - постоянное надгробие в виде креста или таблички, которое выбирается семьей погибшего.

