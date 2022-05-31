Верховная Рада приняла закон о создании Национального военного мемориального кладбища.
Как сообщает корреспондент УНИАН, за принятие закона "Проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно национального военного мемориального кладбища" (регистрационный номер 4225) проголосовали 288 народных депутатов.
Как сообщил в Facebook народный депутат Владимир Вятрович (фракция "Европейская солидарность"), это будет место памяти и славы героев, которые полегли за Украину – с мемориалом и музейным комплексом.
"Во время обсуждения удалось убедить коллег вернуть в текст законопроекта важную норму, которую профильный комитет выкинул из него во время второго чтения: на военном мемориальном кладбище запрещено хоронить бывших КГБистов, должностных лиц КПСС и органов советской власти", - сообщил он.
Согласно закону, Национальное военное мемориальное кладбище является объектом права государственной собственности и не подлежит приватизации или передаче в аренду. Также отмечается, что заказчиком строительства Национального военного мемориального кладбища является центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере социальной защиты ветеранов войны, а осуществляется строительство за счет средств государственного бюджета.
Порядок организации захоронений и перезахоронений на территории Национального военного мемориального кладбища определяется Кабинетом Министров.
Расходы на захоронение умерших на территории Национального военного мемориального кладбища осуществляются за счет средств государственного бюджета.