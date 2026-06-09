'Как проверка на нервный срыв': Лубинец раскритиковал проведение экзамена НМТ

Национальный мультипредметный тест (НМТ) все больше выглядит не как инструмент равного доступа к образованию, а как тест на выносливость к системным несовершенствам. Об этом в Telegram написал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Он напомнил, что с 20 мая по 25 июня в Украине проходят основные сессии НМТ - теста, от которого для тысяч выпускников зависит поступление и фактически дальнейший образовательный путь.
"Формально это о знаниях. По факту все чаще - о выносливости, нервах и технической удаче", - отмечает омбудсман.
По его словам, даже взрослые не всегда выдерживают перегрузку, а речь идет о подростках, только что закончивших школу, которые должны сдать четыре предмета подряд. Лубинец считает, что в такой ситуации речь идет не о знаниях, а об измерении "устойчивости к истощению".
"В теории максимальный результат НМТ - 200 баллов. Но на практике все чаще возникает вопрос, является ли этот предел реально достижимым даже для сильных и хорошо подготовленных участников", - подчеркнул он.
По его словам, во время экзамена случаются технические сбои. В частности, медалистка и призер всеукраинской олимпиады по биологии, сдававшая НМТ, отмечала, что проблемы начались с первых минут: неисправная мышка, зависание компьютера, некорректное отображение заданий и потеря времени, но, несмотря на обращения, проблема во время тестирования не была решена.
Лубинец добавил, что после экзамена девушка вместе с матерью обратились в Винницкий региональный центр оценки качества образования, однако им ответили, что решить ситуацию невозможно. По его словам, девушка просит разрешить ей пересдать НМТ во время дополнительной сессии - на исправной технике и в нормальных условиях, где все участники имеют равные возможности. Он добавил, что этот вопрос требует непосредственной реакции Минобразования.
Лубинец также рассказал историю учительницы истории с 18-летним стажем, которая впервые сдала НМТ и получила 183 балла. Она отметила неравномерное распределение заданий и вопросы, выходящие за пределы школьной программы.
Омбудсман считает, что НМТ часто оценивает не глубину знаний, а способность действовать в жестких временных и алгоритмических рамках.
Он раскритиковал подход министра образования и науки, который отмечает, что ученикам, которые не уверены в своей готовности и испытывают стресс из-за теста, стоит рассмотреть альтернативу - профессиональное образование.
"Получается парадокс: вместо того чтобы совершенствовать систему оценивания, предлагается более простое решение - если не выдерживаешь НМТ, выбирай другой путь образования", - добавил Лубинец.
Сегодня, 9 июня, Лубинец еще в одном посте написал о ситуации в Одесской области, где из-за воздушной тревоги НМТ длился 13 часов.
"Воздушная тревога в Одесской области фактически сорвала нормальное проведение НМТ - дети были вынуждены находиться в укрытиях почти 13 часов", - написал омбудсман.
Он подчеркнул, что в их представительство в области поступила информация о грубых нарушениях при организации тестирования в одном из экзаменационных центров.
"Помещение, где проводили НМТ, оказалось фактически не готовым к условиям военного положения и регулярным воздушным тревогам. Из-за постоянных остановок процедура длилась с 09:00 до около 22:00 - более 13 часов непрерывного стресса для детей", - сказал Лубинец.
По его словам, детям не обеспечили даже базовых условий - доступа к воде и питанию, а связь с родителями была существенно ограничена.
Он добавил, что впоследствии, благодаря личной инициативе учителей и родителей, участникам все же удалось обеспечить доступ к питьевой воде и еде.
"После такого марафона дети сообщают о критическом истощении, потере концентрации и невозможности нормально выполнять задания. Последние блоки выполнялись в состоянии крайней усталости. Это ставит под сомнение объективность результатов, равенство условий для всех участников и саму справедливость оценивания", - отмечает омбудсман.
При этом он добавил, что участникам предложили дополнительную сессию НМТ - без четких дат и гарантий, что ситуация не повторится.
Лубинец говорит о провале системы проведения НМТ в условиях военного положения, которое "не обеспечивает детям ни безопасности, ни базовых условий, ни равных возможностей и фактически нарушает права детей".
Он подчеркнул, что такая организация тестирования недопустима и требует немедленного реагирования МОН и пересмотра процедур.
НМТ в Украине - что известно
Как сообщал УНИАН, на днях Оксен Лисовой, министр образования и науки Украины, заявил, что не поддерживает сокращение количества предметов НМТ и необязательность сдачи математики.
Он отметил, что правительственный законопроект об условиях поступления в вузы в 2027 году предусматривает те же подходы, которые действуют сегодня. Лисовой подчеркнул, что категорически не поддерживает альтернативный депутатский законопроект, который предусматривает исключение из обязательных предметов НМТ истории или математики.