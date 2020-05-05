Не только "Велюр": журналисты показали, как жена нардепа Тищенко зарабатывает во время карантина (видео)

Ранее Николай Тищенко попал в скандал из-за информации о работе его ресторана «Велюр» во время эпидемии.

В Киеве несмотря на карантин продолжает работу по меньшей мере один магазин косметики Аллы Барановской - жены народного депутата Николая Тищенко.

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Об этом говорится в сюжете программы «Деньги». Речь идет о сети салонов красоты и магазинов косметики премиум-сегмента, которая принадлежит Барановской. На страницах соцсетей заведений есть сообщения, что они работают онлайн до завершения карантина.

Журналисты проверили, так ли это, и утверждают, что одно из заведений сети на столичном Печерске активно работает. На снятых ими кадрах можно видеть, как мужчина в маске заносит в студии немало коробок, предположительно – с продукцией.

В отличие от почти всех других подобных салонов во время карантина там работа не остановилась. Журналисты сняли девушку, которая приехала на иномарке и зашла внутрь без всяких средств защиты. Через 20 минут она вышла из салона с фирменным пакетом заведения.

Следующим в салон приезжает «Мерседес». Из авто выходит брюнетка, в одной руке у нее телефон, а в другой – пачка денег. Девушка уверенно заходит в салон, и скоро выходит оттуда с тем же брендированным пакетом заведения.

Журналисты делают вывод, что для особых клиентов салон таки открывают. При том, в студии не соблюдают никаких санитарных норм – ни персонал, ни посетители не надевают масок или перчаток.

Сама Алла Барановская отказалась давать комментарии журналистам.

Ранее Николай Тищенко попал в скандал из-за информации о работе его ресторана «Велюр» во время карантина. Журналисты сняли, как в заведение наведываются VIP-гости.

Накануне глава МВД Арсен Аваков заявил, что ресторан «Велюр» закрыто.