Ресторан "Велюр" в Киеве закрыли - Аваков

Ранее журналисты сообщили, что столичный ресторан "Велюр", который связывают с народным депутатом от "Слуги народа" Тищенко, принимает VIP-гостей во время карантина.

Ресторан "Велюр" в Киеве, который связывают с народным депутатом от "Слуги народа" Николаем Тищенко, закрыт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время внеочередного заседания Кабинета министров.

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"Рестораны в городе Киеве: "Виноградный хутор", "Моншер", "Велюр", "Фабиус". Все эти рестораны нарушили, на наш взгляд, требования карантина. Есть админпротоколы. Считаю, что суды нас поддержат в этом. Сейчас все эти заведения закрыты и выполняют наши требования", - сказал Аваков.

Он также сообщил, что всего с начала карантина полиция составила 10 тыс. 303 протокола о нарушении карантинных норм.

Как сообщал УНИАН, в выпуске программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" от 27 апреля говорилось, что столичный ресторан "Велюр", который связывают с Тищенко, принимает VIP-гостей во время карантина. Также во время карантина, говорилось в расследовании, ресторан посещал и сам Тищенко.

В ответ депутат написал в своем Instagram: "Журналисты "Бигус.инфо" якобы поймали меня "на горячем" возле ресторана "Велюр" и сделали вывод о том, что мне карантинные законы не писаны. В целом это не так".

«Да, действительно в ресторане «Велюр» иногда происходят личные встречи. По слогам читайте - «личные встречи». Единичные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко», - подчеркнул он.

Тищенко заверил, что строго придерживается карантинных мероприятий, и уверен, что «только разрыв социальной дистанции и временное ограничение общественной активности позволит нам сдержать распространение инфекции». А в «Велюре» он встречается со своими помощниками.

«С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят большую программу ... преобразования города Киева. Потому что я категорически устал жить в неопрятном и все более неуютном городе. Я хочу другого качества жизни », - заверил он.

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Он добавил, что ему сейчас «невероятно стыдно» от того, что его «редкие, единичные гости вынуждены выходить из ресторана ... голодными».

28 апреля полиция проверила информацию СМИ о работе ресторана «Велюр» во время карантина. Как сообщил сотрудник Голосеевского управления полиции Андрей Вернигор, администратор заведения открыл вход в ресторан и пустил полицейских внутрь. По словам полицейского, «в заведении посетителей не было, там находились несколько сотрудников», разъяснили администратору ресторана нормы о соблюдении карантина и ответственность за его нарушение. Администратор написал объяснение и обязательство о запрещении заведениям общественного питания принимать посетителей в период карантина.

30 апреля председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия выразил мнение, что Тищенко должен быть наказан за работу своего ресторана во время карантина.