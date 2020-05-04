цей матеріал доступний українською

Ресторан "Велюр" в Киеве закрыли - Аваков

14:44, 04 мая 2020
Общество
626 0
Аваков сообщил, что ресторан "Велюр" закрыли / Фото: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время внеочередного заседания Кабинета министров.

Читайте такжеКарантин в Украине ослабят с 11 мая: что заработает

"Рестораны в городе Киеве: "Виноградный хутор", "Моншер", "Велюр", "Фабиус". Все эти рестораны нарушили, на наш взгляд, требования карантина. Есть админпротоколы. Считаю, что суды нас поддержат в этом. Сейчас все эти заведения закрыты и выполняют наши требования", - сказал Аваков.

Он также сообщил, что всего с начала карантина полиция составила 10 тыс. 303 протокола о нарушении карантинных норм.

Как сообщал УНИАН, в выпуске программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" от 27 апреля говорилось, что столичный ресторан "Велюр", который связывают с Тищенко, принимает VIP-гостей во время карантина. Также во время карантина, говорилось в расследовании, ресторан посещал и сам Тищенко.

В ответ депутат написал в своем Instagram: "Журналисты "Бигус.инфо" якобы поймали меня "на горячем" возле ресторана "Велюр" и сделали вывод о том, что мне карантинные законы не писаны. В целом это не так".

«Да, действительно в ресторане «Велюр» иногда происходят личные встречи. По слогам читайте - «личные встречи». Единичные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко», - подчеркнул он.

Тищенко заверил, что строго придерживается карантинных мероприятий, и уверен, что «только разрыв социальной дистанции и временное ограничение общественной активности позволит нам сдержать распространение инфекции». А в «Велюре» он встречается со своими помощниками.

«С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят большую программу ... преобразования города Киева. Потому что я категорически устал жить в неопрятном и все более неуютном городе. Я хочу другого качества жизни », - заверил он.

Читайте такжеКарантин в Украине: Кабмин отменил часть ограничений с 11 мая (видео)

Он добавил, что ему сейчас «невероятно стыдно» от того, что его «редкие, единичные гости вынуждены выходить из ресторана ... голодными».

28 апреля полиция проверила информацию СМИ о работе ресторана «Велюр» во время карантина. Как сообщил сотрудник Голосеевского управления полиции Андрей Вернигор, администратор заведения открыл вход в ресторан и пустил полицейских внутрь. По словам полицейского, «в заведении посетителей не было, там находились несколько сотрудников», разъяснили администратору ресторана нормы о соблюдении карантина и ответственность за его нарушение. Администратор написал объяснение и обязательство о запрещении заведениям общественного питания принимать посетителей в период карантина.

30 апреля председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия выразил мнение, что Тищенко должен быть наказан за работу своего ресторана во время карантина.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter