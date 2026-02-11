Минобороны не будет требовать возврата выплат от семьи военного, которого считали погибшим

В Минобороны отреагировали на юридический прецедент после ошибочной экспертизы ДНК.

В Министерстве обороны Украины не видят оснований требовать от семьи Далецких возврата средств за военного, которого сначала ошибочно признали погибшим, но на самом деле он находился в плену и недавно вернулся на свободу. Об этом говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

"Официально заявляем, что Министерство обороны не имеет оснований и намерений побуждать семью Далецких к возврату средств", - рассказали в Минобороны.

Таким образом, в Минобороны отреагировали на ситуацию с возвращением из российского плена бойца 24 механизированной бригады имени короля Данила Назара Далецкого.

Видео дня

Военный считался погибшим с сентября 2022 года, а в 2023 году был официально похоронен после ошибочной идентификации по ДНК. Семья Далецкого получила выплаты за его гибель.

Возвращение из плена Назара Далецкого

Ранее СМИ писали, что семью военного Назара Далецкого могли обязать вернуть выплаты за гибель военнослужащего в размере 15 миллионов гривен. Военного официально похоронили в 2023 году.

Позже выяснилось, что экспертиза по ДНК была ошибочной. Военный вернулся на свободу из российского плена 5 февраля.

Вас также могут заинтересовать новости: