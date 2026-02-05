Из плена РФ вернулся боец, который три года считался погибшим и даже был 'похоронен'

Теперь в родном селе бойца есть могила с его именем, в которой на самом деле похоронен кто-то другой.

Во время обмена пленными 5 февраля из российского плена вернулся боец, который более трех лет считался мертвым и даже был "похоронен".

Как сообщает Фейсбук-страница Куликовского поселкового совета Львовского района, Назар Далецкий из села Великий Дорошев считался погибшим с сентября 2022 года.

"Он жил. Он выстоял. Он вернулся. Это чудо, выстраданное мужеством, верой и любовью тех, кто не переставал ждать. Это напоминание каждому из нас, что пока есть хоть малейшая надежда – она стоит того, чтобы за нее держаться", – говорится в сообщении поселкового совета.

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в своем Телеграм приводит больше деталей этой удивительной истории.

По его информации, Назар Далецкий служил в рядах 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. Связь с ним прервалась еще в мае 2022 года. Сначала он официально считался пропавшим без вести, но впоследствии семья получила официальное уведомление о том, что воин погиб в Купянском районе Харьковской области 25 сентября 2022 года.

Однако летом 2025 года один из военнослужащих, освобожденных из российского плена, рассказал, что видел Далецкого в российских лагерях. Затем эту информацию подтвердили еще двое бывших пленников.

Как рассказала "Суспильному" староста Великодорошевского старостинского округа Оксана Кухар, в 2023 году на сельском кладбище похоронили человека, которого на тот момент считали Назаром Далецким.

"Сообщение о его смерти согласно ДНК пришло в мае 2023 года и соответственно он был тогда похоронен со всеми почестями в селе Великий Дорошев на кладбище", – говорит староста.

Обмен пленными 5 февраля

Как писал УНИАН, в четверг состоялся первый за долгое время обмен пленными между Украиной и РФ. Президент Владимир Зеленский сообщил, что домой вернулись 157 украинских военных и гражданских. Большинство освобожденных содержались в плену с 2022 года, среди них есть незаконно осужденные защитники.

Этот обмен стал возможен после переговоров Украины, США и России в Абу-Даби, и Зеленский поблагодарил партнеров за посредничество.

