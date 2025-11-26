Стилисты заявляют, что герцогиня взяла одежду без разрешения.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл получила неожиданные обвинения в свою сторону. Звезду подозревают в краже платья, стоимостью 1700 долларов.

Как сообщает People, недавно Маркл появилась в дизайнерском платье Galvan "Ushuaia" для анонса праздничного выпуска своего авторского шоу "С любовью, Меган". Стилисты обвинили ее в использовании ценной одежды без предоставленного на то разрешения.

Впрочем, команда Меган решительно отвергла подобные упреки, отметив, что все пункты контракта были соблюдены:

Видео дня

"Намек на то, что какие-либо вещи были взяты без полного ведома и согласия стилистов на съемочной площадке или их соответствующих команд, является не только категорически ложным, но и крайне дискредитирующим. Все вещи были сохранены с полным соблюдением прозрачности и в соответствии с контрактными договоренностями".

Представитель Маркл добавил, что в шоубизнесе - это обычная практика, когда звезды сохраняют вещи после фотосессий или съемок. Иногда, по его словам, это делают, чтобы предотвратить перепродажу одежды. В частности, он вспомнил аукционы с королевскими вещами.

Стоит отметить, что, получив королевский титул, Меган вообще запрещалось брать вещи бесплатно. То есть все расходы, в том числе и на одежду, были покрыты королевской семьей.

К слову, ранее сети всколыхнула новость о возвращении Меган Маркл в кино. В частности, на это отреагировал принц Гарри.

Вас также могут заинтересовать новости: