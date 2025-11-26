Полное восстановление озонового слоя в Антарктиде возможно примерно в конце 2060 годов.

Озоновая дыра над Антарктикой в 2025 году была пятой наименьшей с 1992-го - года, когда начало вступать в силу знаковое международное соглашение о постепенном отказе от озоноразрушающих химических веществ. Как пишет Axios, об этом говорится в новом совместном отчете NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Как отмечается, несмотря на то, что размер озоновой дыры может колебаться ежегодно, нынешние наблюдения демонстрируют: ограничения, принятые в рамках Монреальского протокола и его последующих поправок, действительно работают и обеспечивают постепенное восстановление озонового слоя.

Озоновый слой, расположенный в стратосфере на высоте 15-35 км, защищает Землю от вредного ультрафиолетового излучения. Его истощение увеличивает количество UVB-лучей, достигающих поверхности планеты, а это влияет на растительность, морские экосистемы и может способствовать развитию рака кожи.

Благодаря соглашению 1987 года, которое ратифицировали все государства-члены ООН, озоновый слой "движется по пути к полному восстановлению во второй половине XXI века", отмечают в NASA и NOAA.

В статье говорится, что в рамках Монреальского протокола страны согласились ограничить производство и импорт озоноразрушающих веществ после того, как в 1980-х обнаружили значительные сезонные потери озона над Антарктидой, вызванные хлорфторуглеродами. Впоследствии эти химикаты, которые использовались в холодильниках и аэрозольных баллонах, были фактически запрещены. Впрочем, их остатки все еще содержатся в старых материалах, в частности в строительной изоляции и на свалках. Прогнозы показывают, что полное восстановление озонового слоя в Антарктиде возможно примерно в конце 2060 года.

Ученая из Новой Зеландии Лаура Ревелл объяснила, что размер озоновой дыры меняется под влиянием природных факторов. На него влияют, например, лесные пожары или крупные извержения вулканов. В то же время общий тренд свидетельствует о постепенном восстановлении озона.

В отчете также отмечается, что слабый, чем обычно, полярный вихрь в августе этого года удерживал температуры выше средних, что, вероятно, способствовало меньшему размеру дыры.

Ученый NOAA Стивен Монцка добавляет: с момента пикового уровня в начале 2000-х количество озоноразрушающих веществ в стратосфере над Антарктидой уменьшилось примерно на треть.

Что зафиксировали в этом году

В период наивысшего истощения - с 7 сентября по 13 октября - средняя площадь озоновой дыры составляла около 19 млн квадратных километров. Это огромный размер, который даже превышает площадь Европы.

Наибольшего однодневного размера она достигла 9 сентября - 22,8 млн квадратных км, что примерно на 30% меньше самой большой дыры за всю историю наблюдений.

"Как и прогнозировалось, мы видим тенденцию к уменьшению озоновых дыр по сравнению с началом 2000-х", - отметил Пол Ньюман, ведущий ученый исследовательской группы NASA.

"Они формируются позже в сезоне и быстрее распадаются. Но нам еще далеко до уровней 1980-х", - добавил он. По его подсчетам, размер нынешней дыры был бы значительно больше, если бы концентрация хлора в стратосфере оставалась такой же, как 25 лет назад.

"Монреальский протокол - одно из самых эффективных природоохранных соглашений в истории", - отметила Лаура Ревелл.

По ее словам, благодаря этому соглашению не только удалось постепенно вывести из обращения озоноразрушающие вещества, но и уменьшить выбросы мощных парниковых газов, ведь многие из таких соединений имеют сильный потепляющий эффект.

Ревелл подчеркнула, что если бы человечество продолжало выбрасывать эти вещества темпами 1970-1980-годов, озоновый слой был бы почти полностью разрушен к середине XXI века. А вместо этого он восстанавливается.

