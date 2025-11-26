За госсредства и без согласований: что подразделения теперь могут заказывать сами

Специальные беспилотники должны усилить украинскую ПВО на тактическом уровне.

В маркетплейс оружия DOT-Chain Defence добавили дроны-перехватчики, и теперь подразделения могут за государственные средства и без лишних согласований самостоятельно выбирать и заказывать необходимые им средства через ИТ-систему.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, который отметил, что каждое подразделение должно иметь возможность быстро реагировать на вызовы и получать лучшее оборудование.

"Агентство оборонных закупок" Минобороны добавило в маркетплейс оружия DOT-Chain Defence критически важный элемент - дроны-перехватчики", - заявил он.

Чиновник пояснил, что это специальные беспилотники, предназначенные для эффективной борьбы с вражескими разведывательными и ударными БПЛА. Они должны усилить украинскую противовоздушную оборону на тактическом уровне.

"Отныне подразделения могут за государственные средства и без лишних согласований самостоятельно выбирать и заказывать необходимые им средства непосредственно через ИТ-систему. Это принцип автономии и доверия", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что в маркетплейсе уже доступны дроны от трех украинских производителей, а еще трое будут законтрактованы в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, ранее Шмыгаль заявлял, что Министерство обороны расширяет маркетплейс оборонных закупок DOT-Chain Defence. Поэтому доступ к системе получат в целом 130 бригад, среди которых 12, которые уже участвовали в пилотном проекте, и еще 118 подразделений с разных участков фронта.

Министр напомнил, что благодаря DOT-Chain Defence подразделения сами могут заказывать то оружие, которое им нужно на фронте, и быстро получать его, а всю бюрократию берет на себя "Агентство оборонных закупок" МОУ.

