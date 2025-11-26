Это уже не в первый раз, когда Порошенко и его команда выступают против западного курса Украины.

Народные депутаты из партии Петра Порошенко в момент проведения важных мировых переговоров заявили, что Евросоюз - это угроза для Украины. Алексей Гончаренко, близкий соратник Порошенко из "Евросолидарности", высказал мнение, что вступление Украины в ЕС якобы понесет за собой потерю нашего суверенитета. Таким образом, партия "ЕС" фактически выступила против Евросоюза.

"Членство в ЕС - это тоже частичный отказ от суверенитета. За нас будут решать, какой формы сливы должны быть и как правильно готовить масло и доить коров", - написал депутат.

Как отмечают СМИ, это уже не в первый раз, когда Порошенко и его команда выступают против западного курса Украины. Например, политик решил осудить "агрессию блока НАТО" во время своей каденции, когда он представлял интересы пророссийской партии Виктора Медведчука СДПУ(о) в Верховной Раде.

Видео дня

Известно, что Порошенко - один из основателей "Партии регионов", а Гончаренко - ее активный молодой член. При этом оба имеют давние связи с Россией. Чем ближе к переговорам, тем больше будет появляться "консерв", работающих по методичкам Кремля. И о вреде Евросоюза для Украины они говорят все громче - несмотря на то, что раньше на их билбордах было написано "Армія. Мова. Віра".