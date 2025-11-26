'Ледник Судного дня' стремительно теряет стабильность: ученые озадачили прогнозом

Антарктический ледник Туэйтса, известный как "ледник Судного дня", может быть гораздо менее стабильным, чем считалось ранее.
Как пишет Daily Mail, новое исследование показало: мощные подводные "штормы" - закрученные теплые вихри - пробиваются под шельфовый лед и ускоряют его таяние снизу. Это ставит под угрозу весь Западно-Антарктический ледниковый щит, а вместе с ним - прибрежные города по всему миру.
Подводные "ураганы", топящие лед
Вихри возникают в открытом океане, когда сталкиваются воды разной температуры и плотности. По словам автора исследования Маттиа Пойнелли из Калифорнийского университета в Ирвайне, они "выглядят точно как шторм" и являются чрезвычайно энергичными.
Такие океанские "субмезомасштабные" штормы, диаметром до 10 км, пробираются к полостям под ледником, затягивая теплую воду из глубин океана и выталкивая холодную пресную. Результат - агрессивное таяние льда снизу, которое продолжается круглый год.
Таяние запускает замкнутый круг
Чем больше тает шельфовый лед, тем сильнее становятся турбулентность и океанские течения - а это создает еще больше условий для таяния. По оценкам, такие штормовые процессы отвечают примерно за 20% общего подледникового таяния в регионе.
"Так же, как ураганы угрожают прибрежным регионам, подводные штормы разрушают шельфовые ледники", - пояснил Пойнелли. Он подчеркнул: эти процессы почти не учитываются в климатических моделях, что означает значительное недооценивание будущего повышения уровня моря.
Что будет, если Туэйтс и Пайн-Айленд потеряют стабильность
Ледники Туэйтс и Пайн-Айленд давно считаются "слабым подбрюшьем" Антарктиды. Даже небольшое потепление может вызвать их коллапс.
И если они исчезнут, под угрозой окажется весь Западно-Антарктический ледниковый щит. Его разрушение приведет к подъему уровня моря примерно на 3 метра - этого достаточно, чтобы:
- затопить крупные прибрежные города,
- переместить миллионы людей,
- сделать часть малых островных государств непригодными для жизни.
Скорость изменений: сотни лет, а не тысячи
Несмотря на неопределенность в темпах таяния, ученые отмечают: из-за выбросов парниковых газов вопрос стоит не в тысячелетиях, а в ближайших веках.
Команда призывает немедленно включить подводные штормы в климатические модели, ведь именно они могут определить, насколько быстро и резко возрастет уровень океана в XXI-XXII веках.
"Эти события будут становиться все более частыми, с далеко идущими последствиями для стабильности ледников и повышения уровня моря по всему миру", - отметили исследователи в статье, опубликованной в Nature Geosciences.