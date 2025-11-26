Также нанесен ряд результативных ударов по объектам российских захватчиков на оккупированной территории Запорожской и Донецкой областей.

Силы обороны Украины наносили результативный удар по заводу по производству комплектующих к крылатым и баллистическим ракетам в российских Чебоксарах. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telgram.

"В ночь на 26 ноября 2025 года подразделения Сил обороны Украины поразили, среди прочего, завод по изготовлению навигационного оборудования и комплектующих к крылатым и баллистическим ракетам "ВНИИР-Прогресс", что в Чебоксарах, республика Чувашия", - говорится в сообщении.

В частности, зафиксировано попадание по территории предприятия с последующим пожаром на объекте.

В Генштабе отметили, что этот российский завод занимается производством приемников и антенн для спутниковых систем GLONASS, GPS и Galileo, в частности модулей типа "Комета", применяемых в дронах-камикадзе типа Shahed, а также в ракетах комплексов "Искандер-М", "Калибр", модулях управления полетом для авиабомб.

В то же время, степень нанесенного ущерба уточняется.

Отдельно сказано, что украинские беспилотники в Васильевке (временно оккупированная территория Запорожской области) поразили командный пункт одного из подразделений из состава 58-й общевойсковой армии РФ, зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" в Мариуполе, склады боеприпасов бригадного уровня в Очеретино и Каменке на оккупированной Донетчине, а также место накопления личного состава противника на Покровском направлении.

Удары ВСУ по Украине

Как сообщал УНИАН, в ночь на 25 ноября Силы обороны поразили авиаремонтный завод "ТАНТК им. Г.М. Бериева" и предприятие по производству БпЛА "Молния" - "Атлант Аэро". Кроме того, сообщалось о поражении экспериментального самолета А-60.

Кроме того, были поражены дальнобойными беспилотниками ряд военных и логистических объектов морского порта "Новороссийск". Также поврежден большой десантный корабль проекта 1171, который находился у причала военно-морской базы.

