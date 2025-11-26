Людям рекомендуют следить за обновлениями прогноза погоды.

В Карпатах зафиксированы опасные метеорологические явления, туристов предупреждают об опасности. Об этом заявили в Главном управлении ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

"Вниманию туристов! Будьте осторожны во время путешествий. Отправляясь в горы, следите за обновлениями прогноза погоды и обязательно загрузите приложение "Спасение в горах" - это приложение предназначено для коммуникации туристов со спасательной службой", - говорится в сообщении.

Горные спасатели Прикарпатья заявили, что в регионе ожидается шторм. В частности, на это надо обратить внимание туристам, которые находятся в районе горы Поп Иван Черногорский, или собираются на одну из самых высоких вершин Украинских Карпат.

"Внимание!!! Шторм!!! По состоянию на 08:15 26.11.2025 на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер южный 23-25 м/с. Температура воздуха -2°С", - говорится в сообщении.

Поп Иван: что известно

Поп Иван (также Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, с высотой 2028.5 м. Расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей (самая восточная точка Закарпатской области), в пределах Карпатского национального природного парка.

На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным популярным названием "Белый Слон". Гора массивная, имеет пирамидальную форму. В ее привершинной части находятся каменные осыпи-греготы. На территории возвышенности есть также древнеледниковые формы рельефа.

В Украине потеплело, но местами осадки

УНИАН сообщал, что по данным синоптиков, 26 ноября погоду в Украине будет формировать теплая воздушная масса с южных направлений, что обусловит в большинстве областей теплую погоду, в частности - на юге.

Территория страны будет находиться вне поля зрения атмосферных фронтов, поэтому осадки прогнозируются только на крайнем западе. Ожидался днем небольшой дождь.

Согласно прогнозу, температура в западных и восточных областях ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 5-10° тепла; на остальной территории ночью 4-9° тепла, днем 8-13°, в южной части до 17°.

