Зато Кремль настаивает на реализации договоренностей, достигнутых во время встречи Путина и Трампа на Аляске летом текущего года.

Россия не готова к публичному обсуждению "мирного плана" президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает телеграм-канал российского информагентства "РИА "Новости". "Мы не готовы к тому, чтобы обсуждать некоторые детали, в том числе различные версии этого "мирного плана" публично. В конце концов, необходимо время и внимание для того, чтобы продолжился диалог. Мы к нему готовы", - сказал чиновник.

Вместе с тем он подчеркнул, что РФ стремится оставаться на позициях, которые были сформулированы после встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в августе:

Видео дня

"Проблема в наличии или отсутствии политической воли строго выполнить те понимания, что были достигнуты в Анкорилже. Мы привержены результатам Анкориджа и будем в этих рамках действовать в дальнейшем, соотнося все то, что происходит теперь с этими базовыми установками".

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Как сообщалось ранее, результатом встречи Трампа и Путина в Анкоридже стало то, что президент США сдал даже неоккупированные Россией украинские земли агрессору. В частности, он заявил, что поддерживает передачу неоккупированных частей Запорожской и Херсонской областей в обмен на мир.

Против этого резко выступили как президент Украины Владимир Зеленский, так и лидеры европейских стран.

Комментируя тогда встречу на Аляске экс-советник Трампа по нацбезопасности, а ныне его беспощадный критик Джон Болтон сказал, что Путину удалось вернуть Трампа под свое влияние. "Это влияние, мнимая дружба, которую Трамп так любит подчеркивать, было ослаблено полугодовыми неудачными попытками Трампа добиться прекращения огня. Впрочем на Аляске Путин, с его точки зрения, смог восстановить ситуацию в свою пользу", - отмечал тогда Болтон.

Вас также могут заинтересовать новости: