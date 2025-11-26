Например, по словам стилиста, брючные костюмы и смокинги сегодня выглядят не менее празднично, чем вечерние платья.

Новогодняя ночь - это момент, когда хочется выглядеть ярко, празднично и уверенно. Известный стилист Галина Денисюк поделилась с УНИАН, какие образы станут самыми удачными в этом году, на какие ткани стоит обратить внимание и как выбрать аутфит, который подчеркнет ваш характер и настроение.

В чем встречать 2026 год - классика и тренды

Говоря о том, что надо одевать на Новый год 2026 года, Галина Денисюк выделила несколько главных трендов.

Блестки и пайетки - праздничная классика, которая работает всегда

Как отметила Денисюк, пайетки остаются ключевым трендом новогодних образов. Платья, топы или костюмы с блеском выглядят эффектно независимо от формата празднования.

"Платья с пайетками создают эффект праздника сразу, как только вы их надеваете. Я всегда советую изумрудные, графитовые или шампань-оттенки - они выглядят благородно и не перегружают образ", - отметила стилист

Красный - символ силы, страсти и женской энергии

Эксперт подчеркнула, что красный цвет в новогоднюю ночь работает беспроигрышно, ведь он сам является главным акцентом:

"Красный всегда привлекает внимание - даже самый лаконичный силуэт в этом цвете выглядит роскошно. Если не хотите слишком ярко - добавьте красную помаду или клатч, но я всегда за смелые решения в новогоднюю ночь".

Сатин и шелк - нежность, мягкость и женственность

По словам Галины, переливающиеся ткани создают эффект деликатной роскоши и прекрасно смотрятся в вечернем свете.

"Комбинации из сатина и шелка - это вечная классика. Они подчеркивают пластику движений, добавляют образу сексуальности и лаконичной элегантности. Такие платья прекрасно сочетаются с массивными браслетами или серьгами", - отметила стилист.

Черный бархат - роскошь, которая всегда подходит

Галина напомнила, что бархат снова на пике модных трендов, особенно в классическом черном.

"Черный бархат выглядит дорого сам по себе. Если хочется акцента - выбирайте глубокий вырез или объемные рукава, они добавляют роскошности и делают силуэт более выразительным", - пояснила эксперт.

Металлик - главный тренд сезона

Стилист подчеркивает, что ткани металлик - золотые, серебряные и iquid metal - создают самый сильный визуальный эффект на праздничных событиях.

"Металлик всегда дает эффект вау. Это тот случай, когда аксессуары можно минимизировать - достаточно самой ткани, она уже является главным акцентом", - добавила Галина Денисюк.

Женский смокинг - стильный вариант для тех, кто хочет что-то вместо платья

По словам стилиста, брючные костюмы и смокинги сегодня выглядят не менее празднично, чем вечерние платья.

"Женщина в смокинге - это всегда о силе и элегантности. Добавьте топ с пайетками или атласную блузу - и образ сразу становится вечерним и очень выразительным", - подчеркнула эксперт.

