Виталий Зайченко отметил, что большинство повреждений объектов "Укрэнерго" устранено.

До конца недели в большинстве регионов Украины объем отключений сократится до максимум двух очередей. Это будет возможным при условии отсутствия новых вражеских обстрелов энергосистемы.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

Однако, по его словам, так повезет не всем, ведь есть регионы, которые больше пострадали в результате вражеских атак.

"Есть приграничные, прифронтовые регионы, по которым враг бьет ежедневно, и там очень трудно ремонтным бригадам выполнять работы. Поэтому гарантировать ничего нельзя", - сказал он.

Говоря о последствиях недавней массированной атаки России на энергосистему Украины, Зайченко отметил, что большинство повреждений объектов "Укрэнерго" уже устранено и "оборудование включено в работу".

"Энергетики работают круглосуточно. Мы организовали максимальное количество бригад, которые могут выполнять работу одновременно на одном объекте, и наши потребители уже почувствовали ослабление графиков отключений. Я надеюсь, что графики будут и в дальнейшем ослабляться", - отметил глава "Укрэнерго".

Атаки России на энергосистему Украины - последние новости

В ночь на 25 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку на энергетические объекты Украины. Основная масса вражеских дронов и ракет полетела на Киев.

В Минэнерго добавили, что, кроме Киева, российские дроны и ракеты летели на энергетические объекты еще в пяти областях. В результате атаки без света остались более 100 тысяч потребителей.

За день до этого враг ударил по энергетике четырех областей, оставив без света десятки тысяч украинцев.

