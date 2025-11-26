Страна хочет наладить местное производство уже в ближайшие годы.

Правительство Нарендры Моди одобрило план общей стоимостью 815 миллионов долларов для стимулирования производства редкоземельных магнитов в Индии, пишет Bloomberg.

Цель программы - преодоление дефицита магнитов и создание мощностей по производству 6000 метрических тонн в год до 2029 года. В целом программа рассчитана на семь лет.

Власти Индии отмечают, что реализация плана станет большой стратегической победой для страны. По словам чиновников, без постоянного источника редкоземельных элементов и полупроводниковых чипов ни одно производство в мире сейчас практически невозможно.

С помощью инвестиций в собственное производство критических компонентов, правительство Моди хочет снизить зависимость от Китая.

Индия входит в растущее число стран, которые пытаются увеличить свою долю в цепочке поставок редкоземельных магнитов после того, как Китай, который перерабатывает около 90% мировой добычи редкоземельных металлов, в апреле ужесточил ограничения на экспорт.

Введенные во время торгового конфликта Пекина с Вашингтоном лимиты привели к ограничению доступа к критическим компонентам для производителей по всему миру.

Борьба за редкоземельные металлы - главные новости

Ранее США и Австралия подписали двустороннее соглашение по редкоземельным металлам, бросая вызов мировой монополии Китая на критические ископаемые. В рамках соглашения обе стороны инвестируют по миллиарду долларов в разработку месторождений на австралийском континенте.

В свою очередь Китай, который согласился после встречи Си Цзиньпина и Дональда Трампа смягчить условия экспорта, не спешит это делать. Зато Пекин планирует разработать систему поставок, которая сделает невозможным приобретение китайских ограниченных материалов компаниями, связанными с американскими военными.

