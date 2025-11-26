Также враг продвинулся вблизи Мирнограда, Затишья, Марфополя и в Покровске.

Враг оккупировал село Проминь в Донецкой области и село Высокое (оккупационное советское название - Красное) в Запорожской области. Об этом сообщил украинский мониторинговый проект DeepState.

В их Telegram-канале отмечается также, что враг продвинулся вблизи Мирнограда, Затишья, Марфополя и в Покровске.

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал УНИАН, все чаще фиксируется присутствие российских военных в центре Покровска. По данным DeepState, проникновению оккупантов в центр города способствуют погодные условия, в частности, дождь и туман.

Военный обозреватель Денис Попович рассказал, что враг пытается инфильтроваться и закрепляться в городе Лиман Донецкой области, но оттуда их выбивают. Что же касается Покровска, то, по словам Поповича, линия фронта в нем проходит по железнодорожной ветке, разделяющей город на две неравные части. Меньшая северная часть города более-менее контролируется ВСУ, тогда как к югу от железной дороги доминируют россияне.

Как пояснил Попович, враг также прилагает усилия, чтобы обойти Покровск с запада и осуществить окружение города через Гришино. По мнению обозревателя, в целом Покровск еще не потерян, но ситуация в городе крайне непростая.

