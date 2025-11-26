Военный отмечает, что ситуация напряженная, но об окружении города сейчас речь не идет.

С таким огромным количеством вражеской пехоты и техники вместе с авиацией и дронами, которую армия РФ использует возле Покровска, мы еще с 2022 года не сталкивались, как и с таким количеством убитых и взятых в плен россиян. Об этом сказал в эфире КИЕВ24 офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк.

Он отметил, что не соответствует действительности, что ситуация в Покровске стабилизирована. При этом военный сказал, что если сравнить, какие усилия и материально-технические средства и живую силу противник тратит на то, чтобы каждый час штурмовать украинские позиции, то, конечно, что для какой-то полной стабилизации ситуации нужно выделить как минимум огромное количество личного состава Сил обороны Украины.

По его словам, несмотря на это, в зоне ответственности бригады "Рубеж" противнику не удается прорвать линию обороны и он не имеет успехов в продвижении.

"Хотя количество пехоты и техники вместе с авиацией и дронами, которую враг использует такое, с которым мы еще с 2022 года не сталкивались", - подчеркнул Черняк.

При этом он отметил, что таких потерь как под Покровском и в самом городе противник не имел с начала полномасштабного вторжения 2022 года и во время контрнаступательных действий. По его словам, также такого количества пленных не было еще с 2022 года.

Черняк считает, что россияне теряют гораздо больше своих людей, чем они приобретают территорий, а это уже является положительным моментом. По его словам, любая армия мира не могла бы себе позволить таких больших потерь.

"Но мы имеем дело с Россией и если им так нравится умирать, то бригада "Рубеж" им в этом поможет", - сказал офицер.

Также он рассказал, что на Покровском направлении противник сосредотачивается на уничтожении украинской логистики. При этом офицер подчеркнул, что ни о каком окружении речь пока не идет, но ситуация чрезвычайно напряженная.

Черняк отметил, что российских штурмовиков они называют "воинами-одноразками" и это подтверждается тем, что их отправляют для инфильтрации и штурмовых действий с жалкими запасами воды и пищи.

"С "Мавиков" им сбрасывают, скорее всего, очень сильные обезболивающие и батареи к радиостанциям, а о воде и еде, в основном, речь не идет", - добавил он.

При этом офицер подчеркнул, что те штурмовые группы противника, которые им сейчас попадаются на Покровском направлении, это "наиболее маргинальные прослойки населения, которые существуют в РФ".

"Когда мы берем пленных, то среди них много с ВИЧ/СПИДом и гепатитами всех возможных типов, отсутствуют зубы", - объяснил он.

Ситуация в Покровске

Как сообщал УНИАН, по данным мониторинговой группы DeepState, все чаще фиксируется присутствие российских военных в центре Покровска. Отмечалось, что на одном из видео группа оккупантов в центральной части города, идет с севера на юг вдоль проспекта Мира, фиксируя руины города и местного бизнеса.

Также в DeepState отмечают, что проникновению оккупантов в центр города Покровска способствуют погодные условия, в частности, дождь и туман.

