В Верховной Раде назвали неэффективной работу Бюро экономической безопасности по разоблачению нелегальных АЗС

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обнародовал решение комитета по итогам заслушивания руководства Бюро экономической безопасности Украины, Нацпола и ГНС о результатах работы по борьбе с теневым рынком розничной торговли топливом. В документе организация работы Бюро признана ненадлежащей, а меры по борьбе с нелегальными АЗС - неэффективными.

"Ситуация сейчас с нелегальными АЗС критическая: из проверенных моими помощниками нелегальных АЗС лишь несколько закрыты, часть продолжает работать даже после проверок. В ряде областей правоохранительные органы фактически не показали результатов", - написал нардеп.

В частности в обнародованном документе указано, что результаты отработки АЗС вообще отсутствуют в Одесской, Днепропетровской и Львовской областях.

Видео дня

"Рынок розничной торговли горючим требует активных действий ГНС, БЭБ и Нацполиции по вопросам детенизации этого рынка, что обеспечит равные условия хозяйствования всех участников рынка, предоставит дополнительные поступления в государственный и местные бюджеты, а потребитель получит гарантию и возможность защиты своих прав", - говорится в решении Комитета.

Учитывая ситуацию, парламентарии рекомендовали уполномоченным органам провести полный аудит и установить все нелегальные АЗС для легализации их работы или закрытия. О результатах работы Кабинет Министров Украины должен доложить комитету ВРУ уже в январе следующего года.

Напомним, за последние три месяца по делам Бюро экономической безопасности вдвое уменьшилась сумма возмещенных убытков, в то же время данные об изъятых товарах и оборудовании в подакцизной отрасли в БЭБ обнародовать отказываются.