Мэр Киева Виталий Кличко передал от столичной общины бойцам 72 бригады им. Черных Запорожцев большую партию дронов различных типов. Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Передал от громады Киева защитникам на самые горячие направления фронта очередную партию необходимой помощи. Еще 1100 дронов разных типов, из них 100 антишахедных, поехали к бойцам 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев", - написал Виталий Кличко.

Мэр отметил, что всего в текущем году Киев передал 72 бригаде уже 3300 беспилотников. На оснащение и срочные потребности этой бригады из городского бюджета было выделено 110 млн грн.

Также Кличко сообщил, что в общей сложности столица отправила на фронт в этом году уже более 57 000 БпЛА. А кроме того, почти 350 систем РЭБ, автомобили, средства связи и т.д.

"Мы и дальше продолжим помогать нашим защитникам", - заверил мэр.

Ранее сообщалось, что в 2025 году столица направила на поддержку военных, ветеранов и их семей уже 11 миллиардов гривен.